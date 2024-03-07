Вассерман сделал важный прогноз о том, как закончится СВО

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказал свое мнение о возможном завершении специальной военной операции на территории Украины.

Он не решился предсказывать точные сроки окончания боевых действий, но подчеркнул, что результаты операции будут таковыми, что Краков под контроль России не попадёт.



Кроме того, Вассерман объяснил, почему он прогнозировал всего лишь несколько дней конфликта между Россией и Украиной в 2021 году. По его словам, он не учел фактор того, что Москва не станет применять подавляющее большинство своего арсенала в борьбе с киевским режимом, так как заботится о мирном населении Украины.