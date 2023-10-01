Василиса Володина назвала знак зодиака, который откроет новую главу в личной жизни

Октябрь - месяц перемен и новых возможностей в сфере личных отношений. Знаменитый астролог Василиса Володина делится своими прогнозами, указывая на тот знак зодиака, который получит возможность начать новую главу в своей личной жизни.

Счастливой звездой на небосклоне окажутся Близнецы, как сообщает астролог. Они будут испытывать уверенность и спокойствие в первых числах октября. У них будет подозрительно хорошее ощущение, что они в состоянии разрешить все текущие проблемы связанные с домом, семьей и недвижимостью.

Впрочем, Володина предупреждает всех Близнецов о необходимости быть бдительными до 4 октября, поскольку повышается риск мошенничества и запутанных ситуаций. Однако, с 5 по 18 октября умение Близнецов ладить с людьми придется им по нраву в сфере амурных увлечений.