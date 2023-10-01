Василиса Володина назвала знак зодиака, который откроет новую главу в личной жизни
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Октябрь - месяц перемен и новых возможностей в сфере личных отношений. Знаменитый астролог Василиса Володина делится своими прогнозами, указывая на тот знак зодиака, который получит возможность начать новую главу в своей личной жизни.
Счастливой звездой на небосклоне окажутся Близнецы, как сообщает астролог. Они будут испытывать уверенность и спокойствие в первых числах октября. У них будет подозрительно хорошее ощущение, что они в состоянии разрешить все текущие проблемы связанные с домом, семьей и недвижимостью.
Впрочем, Володина предупреждает всех Близнецов о необходимости быть бдительными до 4 октября, поскольку повышается риск мошенничества и запутанных ситуаций. Однако, с 5 по 18 октября умение Близнецов ладить с людьми придется им по нраву в сфере амурных увлечений.
"Если вы уже находитесь в отношениях, то с 9 октября приходит благоприятное время для знакомства со своей второй половинкой с родственниками и введения ее в свою семью. Затмение 14 октября может принести с собой новую главу в вашей личной жизни. Не упустите эту возможность".