Новости России
· Алина Алмакаева

Василиса Володина назвала знак зодиака, который откроет новую главу в личной жизни

Василиса Володина назвала знак зодиака, который откроет новую главу в личной жизни

скрин видео Василисы Володиной

Подписаться в Telegram

Октябрь - месяц перемен и новых возможностей в сфере личных отношений. Знаменитый астролог Василиса Володина делится своими прогнозами, указывая на тот знак зодиака, который получит возможность начать новую главу в своей личной жизни.

Счастливой звездой на небосклоне окажутся Близнецы, как сообщает астролог. Они будут испытывать уверенность и спокойствие в первых числах октября. У них будет подозрительно хорошее ощущение, что они в состоянии разрешить все текущие проблемы связанные с домом, семьей и недвижимостью.

Впрочем, Володина предупреждает всех Близнецов о необходимости быть бдительными до 4 октября, поскольку повышается риск мошенничества и запутанных ситуаций. Однако, с 5 по 18 октября умение Близнецов ладить с людьми придется им по нраву в сфере амурных увлечений.

"Если вы уже находитесь в отношениях, то с 9 октября приходит благоприятное время для знакомства со своей второй половинкой с родственниками и введения ее в свою семью. Затмение 14 октября может принести с собой новую главу в вашей личной жизни. Не упустите эту возможность".

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Растет стоимость газа, материалов и электроэнергии: в Татарстане ожидается повышение тарифов на отопление

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

травить тараканов стоимость

Новости Татарстана

день назад

У партнеров есть возражения: Таджикистан не одобрил итоги заседания «московского формата» по Афганистану

Интересное в Казани

2 дня назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби

шторы на заказ в самаре в Самаре

Новости Татарстана

день назад

Завершился отзывом заявки: в РТ вновь ищут председателя Верховного суда

Новости Татарстана

день назад

Появится около ста рабочих мест: в Нижнекамске приступили к строительству «Вкусно — и точка»

Новости Казани

день назад

Спасатели кое-как пробрались: в Казани взорвался газ в частном доме

Новости Татарстана

день назад

Полиция занимается поисками: делегация «Талибана»* потеряла паспорта в «Перекрестке»

Новости Татарстана

8 часов назад

В Альметьевске запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

Лонгриды
12 часов назад

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Число ДТП с самокатами увеличилось в 4 раза: кто виноват и что делать?

Новости Татарстана

8 часов назад

В Альметьевске запустят дополнительные рейсы общественного транспорта

Гид по скидкам Казани

день назад

Без скучных клише: где казанцы могут отметить мальчишник и девичник

Новости Татарстана

8 часов назад

Кевин Джонсон выиграл первый бой после получения гражданства России

Новости Татарстана

9 часов назад

Гол и голевой пас Кордобы: почему "Рубин" вновь проиграл

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани
Новости Казани
день назад

Участок носит депрессивный характер: концепция Соборной мечети на Волге была представлена в Казани

Новости Казани

9 часов назад

Патриотический проект «За нами страна» провели в экстрим-парке «Урам»

Новости Казани

12 часов назад

Усманов лично даст 150 млн рублей на реконструкцию казанской школы

Новости Татарстана

13 часов назад

В Нацбанке Татарстана прошел день открытых дверей
Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями
Интересное в Казани
5 дней назад

Здоровье казанцев: эффективные методы борьбы с распространенными заболеваниями