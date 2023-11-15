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· Ульяна Сенько

Вас выбрали небеса: Глоба назвал три знака зодиака, у которых в ноябре жизнь расколется на до и после

Вас выбрали небеса: Глоба назвал три знака зодиака, у которых в ноябре жизнь расколется на до и после

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Согласно гороскопу известного астролога Павла Глобы, на текущей ноябрьской неделе в жизни у представителей трех знаков зодиака произойдут колоссальные положительные перемены: они смогут получить и добиться того, о чем давно мечтали и к чему стремились, сообщает vnimanie.pro.

Близнецы

Вторая половина текущей недели обещает быть фантастически успешной у родившихся под созвездием близнецов. Однако, чтобы удача не ускользнула из рук у данного знака зодиака, звезды настоятельно рекомендуют создать на своем рабочем месте уют и комфорт. Это позволит продуктивнее и легче исполнять поставленные задачи. К примеру, на рабочий стол можно поставить сувенир или фотографию, которые связаны со счастливыми воспоминаниями.

Водолей

Представители знака зодиака водолей могут быть уверены, что текущая неделя принесет значительное продвижение по карьерной лестнице. Но звезды предупреждают, чтобы не испортить обещанный небесами успех, водолеям не следует спорить и конфликтовать с начальством, наоборот, нужно продемонстрировать все свои самые лучшие профессиональные умения.

Рыбы

Родившиеся под созвездием рыб во вторую половину текущей ноябрьской недели смогут укрепить свой авторитет, что в будущем станет для них надежным и стопроцентным залогом предстоящих побед. Если у представителей этого знака зодиака уже есть планы касательно достижений в профессиональной среде, сейчас самое время начать их реализовывать, потому что звезды на их стороне и помогут достичь грандиозного успеха.

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