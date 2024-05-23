«Вас тут не ждут, не надо приезжать к нам»: казанцы объяснили, почему они не рады туристам

Казань всё чаще мелькает в списках приоритетных мест для путешественников по России.



Рост популярности положительно сказывается на экономике, но приводит к обострению городских проблем. Жители оказываются перед дилеммой: радоваться преображению родного города или мириться с неудобствами?



Инфраструктура под давлением: За последние пару лет количество туристов в Казани выросло вдвое, обрушившись на городскую инфраструктуру. По словам Сергея Иванова, главы Госкомитета по туризму, ощущается острая нехватка гостиниц. Приезжие массово арендуют квартиры, вытесняя с рынка долгосрочной аренды местных жителей. Риелторы, как, например, Венера, подтверждают: летом квартиры сдают посуточно, цены взлетают, а поиск жилья превращается в пытку.



Туристический сбор:



Директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова предлагает вводить туристический сбор.



Горожане разделились: опросы показывают, что треть жителей негативно относятся к наплыву туристов. 48% считают эти опасения преувеличенными, а присутствие туристов - положительным явлением. Оставшиеся 18% признают сложности, но видят в туристическом сборе компромисс.



Город готовится к саммиту БРИКС:



Казань активно готовится к саммиту БРИКС, который стартует 12 июня. Мэр Ильсур Метшин предупредил о масштабном обновлении города: в ближайшие два месяца будут модернизированы улицы, инженерные сети, фасады зданий, реконструирован Центральный стадион.