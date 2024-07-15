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Ваш сливовый компот никого не оставит равнодушным: небольшой секрет от опытной хозяйки

Секрет идеального сливового компота кроется в простоте приготовления и небольшом, но важном трюке, который подчеркнет вкус и аромат свежих слив.

dachadecor.ru

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Сливовый компот на зиму — это не только ароматное и вкусное лакомство, но и замечательный способ сохранить летние витамины на холодное время года. Секрет идеального компота кроется в простоте приготовления и небольшом, но важном трюке, который подчеркнет вкус и аромат свежих слив.

Ингредиенты:

  • Сливы – 2 кг
  • Вода – 2 л
  • Сахар – 400 г
  • Лимонная кислота – 1 чайная ложка
  • Ванильный сахар – 1 пакетик
  • Секретный ингредиент:
  • Корица – 1 палочка

Инструкция по приготовлению:

  1. Подготовка слив: Переберите сливы, удалите поврежденные плоды. Тщательно промойте под холодной водой и удалите косточки, если предпочитаете. Для сохранения целостности плодов можно просто надрезать каждую сливу вдоль.
  2. Стерилизация банок: Перед закаткой важно стерилизовать банки и крышки. Это можно сделать в духовке или с помощью пара.
  3. Приготовление сиропа: В большой кастрюле доведите воду до кипения. Добавьте сахар, ванильный сахар и палочку корицы. Варите на медленном огне до полного растворения сахара.
  4. Закладка слив: Опустите сливы в кипящий сироп и варите на слабом огне 10-15 минут. За несколько минут до готовности добавьте лимонную кислоту для сохранения цвета и усиления вкуса.
  5. Разлив по банкам: Аккуратно разложите горячие сливы по стерилизованным банкам. Залейте их горячим сиропом, оставляя немного места до краев.
  6. Закатка: Закрутите банки стерилизованными крышками. Переверните их вверх дном, укутайте теплым пледом или полотенцем и оставьте на сутки для создания вакуума.
  7. Хранение: Храните компот в прохладном темном месте. Он идеально подойдет для семейных ужинов или как сладкое угощение к чаю.

Этот сливовый компот, приготовленный с добавлением палочки корицы, удивит вас своим богатым вкусом и тонким ароматом специй. Такой рецепт не только порадует вас и ваших близких в холодные зимние вечера, но и станет замечательным подарком для друзей и коллег.

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