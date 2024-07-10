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Ваш сливовый компот никого не оставит равнодушным: небольшой лайфхак от умелой хозяйки

Подарите вашей семье радость настоящего домашнего вкуса с этим рецептом сливового компота, который добавит тепла и уюта в холодные зимние вечера. Уникальный лайфхак от опытной хозяйки поможет сохранить максимум аромата и придать особую пикантность напитку

babyblog.ru

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Подарите вашей семье радость настоящего домашнего вкуса с этим рецептом сливового компота, который добавит тепла и уюта в холодные зимние вечера. Уникальный лайфхак от опытной хозяйки поможет сохранить максимум аромата и придать особую пикантность напитку.

Ингредиенты:

  1. Сливы – 1.5 кг (желательно выбрать спелые, но твердые плоды)
  2. Вода – 2 л
  3. Сахар – 2 стакана
  4. Лимонный сок – 2 столовые ложки
  5. Ванильный сахар – 1 пакетик (для добавления нежного аромата)
  6. Корица – 1 палочка (для пряного вкуса)

Пошаговый процесс приготовления:

  • Подготовка слив:

Тщательно помойте сливы под проточной водой. Разрежьте их пополам, извлеките косточки.

Лайфхак: чтобы компот получился особенно ароматным, перед закладкой в банки, обваляйте половинки слив в ванильном сахаре.

  • Стерилизация банок:

Подготовьте банки, простерилизовав их любым удобным способом (в духовке или с помощью пара).

  • Первое заливание кипятком:

Разложите подготовленные сливы в банки, добавьте в каждую банку по палочке корицы.

Залейте сливы кипятком, закройте банки крышками и оставьте на 15 минут.

  • Приготовление сиропа:

Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения.

Кипятите сироп до полного растворения сахара, убедившись, что он стал однородным.

  • Заливка и закатка:

Снова залейте сливы горячим сиропом, закройте банки крышками.

Используйте закаточную машинку для герметичного закрытия банок.

  • Консервация:

Для обеспечения дополнительной консервации банки с компотом можно поставить в кастрюлю с водой, довести до кипения и пастеризовать в течение 10 минут.

Подавайте этот ароматный и слегка пряный сливовый компот к зимнему столу или наслаждайтесь им как освежающим напитком в летнюю жару. Этот рецепт обязательно понравится всем, кто ценит настоящие домашние вкусы!

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