Ваш сливовый компот никого не оставит равнодушным: небольшой лайфхак от умелой хозяйки
babyblog.ru
Подарите вашей семье радость настоящего домашнего вкуса с этим рецептом сливового компота, который добавит тепла и уюта в холодные зимние вечера. Уникальный лайфхак от опытной хозяйки поможет сохранить максимум аромата и придать особую пикантность напитку.
Ингредиенты:
- Сливы – 1.5 кг (желательно выбрать спелые, но твердые плоды)
- Вода – 2 л
- Сахар – 2 стакана
- Лимонный сок – 2 столовые ложки
- Ванильный сахар – 1 пакетик (для добавления нежного аромата)
- Корица – 1 палочка (для пряного вкуса)
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка слив:
Тщательно помойте сливы под проточной водой. Разрежьте их пополам, извлеките косточки.
Лайфхак: чтобы компот получился особенно ароматным, перед закладкой в банки, обваляйте половинки слив в ванильном сахаре.
- Стерилизация банок:
Подготовьте банки, простерилизовав их любым удобным способом (в духовке или с помощью пара).
- Первое заливание кипятком:
Разложите подготовленные сливы в банки, добавьте в каждую банку по палочке корицы.
Залейте сливы кипятком, закройте банки крышками и оставьте на 15 минут.
- Приготовление сиропа:
Слейте воду из банок в кастрюлю, добавьте сахар и лимонный сок, доведите до кипения.
Кипятите сироп до полного растворения сахара, убедившись, что он стал однородным.
- Заливка и закатка:
Снова залейте сливы горячим сиропом, закройте банки крышками.
Используйте закаточную машинку для герметичного закрытия банок.
- Консервация:
Для обеспечения дополнительной консервации банки с компотом можно поставить в кастрюлю с водой, довести до кипения и пастеризовать в течение 10 минут.
Подавайте этот ароматный и слегка пряный сливовый компот к зимнему столу или наслаждайтесь им как освежающим напитком в летнюю жару. Этот рецепт обязательно понравится всем, кто ценит настоящие домашние вкусы!
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