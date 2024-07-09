Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Ваш сливовый компот никого не оставит равнодушным: небольшой лайфхак от хозяйки

Открываем сезон заготовок с уникальным рецептом сливового компота, который не оставит равнодушным ни одного любителя домашних консерваций. Этот компот, приготовленный из сочных половинок слив, окажется прекрасным дополнением к зимнему столу.

bugattikotel.ru

Подписаться в Telegram

Открываем сезон заготовок с уникальным рецептом сливового компота, который не оставит равнодушным ни одного любителя домашних консерваций. Этот компот, приготовленный из сочных половинок слив, окажется прекрасным дополнением к зимнему столу.

Ингредиенты:

  • Сливы – 1.5 кг
  • Вода – 1.5-2 литра
  • Сахар – 2 стакана
  • Лимонный сок – 2 столовые ложки

Способ приготовления:

  1. Подготовка слив: Начните с тщательного мытья слив. Разрежьте каждую сливу пополам и аккуратно удалите косточки. Основной лайфхак заключается в том, чтобы использовать именно половинки, так как они лучше сохраняют форму и вкус.
  2. Стерилизация банок: Разложите подготовленные половинки слив в предварительно стерилизованные банки. Это обеспечит долгосрочное сохранение компота без потери его качеств.
  3. Заливка кипятком: Залейте сливы кипятком, закройте банки крышками и оставьте на 10 минут. Этот шаг позволяет фруктам слегка размягчиться и насытиться влагой.
  4. Слив воды и вторичное кипячение: Аккуратно слейте воду из банок обратно в кастрюлю и доведите до кипения. Повторите процесс заливки и слива еще раз, чтобы максимально уменьшить риск бактериального загрязнения.
  5. Приготовление сиропа: Добавьте в кипящую воду сахар и лимонный сок, перемешайте до полного растворения сахара. Лимонный сок не только добавит приятной кислинки, но и поможет сохранить цвет фруктов.
  6. Консервация: Залейте сливы горячим сиропом, закройте крышки и используйте метод закатки для герметичного закрытия банок.

Секрет вкусного компота кроется в правильном сочетании сладости и кислоты, а также в методе подготовки слив, который позволяет сохранить их целостность и аромат. Следуя этим простым шагам, вы с легкостью приготовите компот, который порадует вас и ваших близких в холодные зимние месяцы.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В ЖК «Яратам» в Казани рухнул потолок

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 40-летний сооснователь частной скорой помощи Тимур Гизатулин

как закрыть вытяжки от тараканов

Новости Казани

день назад

С 8 июля 25 и 49 автобусы прекращают работу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

дрессировать кошек в Новосибирске

Новости Татарстана

день назад

Синоптики вновь заговорили о дождях в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске девушка погибла в ДТП с микроавтобусом.

Новости Казани

день назад

Казанцы устроили шумные гонки под стенами Кремля

Новости Казани

день назад

В Казани мужчина с 10 этажа бросил на авто варенье и цветочный горшок
Новости Татарстана
10 минут назад

В Нижнекамске за связь с двумя 7-летними девочками задержан 49-летний мужчина

В Нижнекамске за связь с двумя 7-летними девочками задержан 49-летний мужчина

Новости Казани

час назад

У краснокнижных гуанако в зоопарке Казани 26 июня родился детеныш

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане выписали 3 пациентов с ботулизмом, 3 остаются в больнице

Новости Казани

3 часа назад

Троллейбусы №1 и 3 с 11 июля будут ходить без кондукторов

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани простились с 96-летним разработчиком системы «свой-чужой» Мостюковым
В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка
Новости Татарстана
3 часа назад

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли водитель и 9-летняя девочка

Новости Татарстана

20 часов назад

2 нижнекамским УК выписали предостережение за воду

Новости Казани

23 часа назад

С 13 по 14 июля пройдет фестиваль «Вкусная Казань»

Новости Татарстана

23 часа назад

Один из участников ЕГЭ в 2024 году набрал 400 баллов за 4 предмета
Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
Новости Казани
6 дней назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ
В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д
Новости Татарстана
20 часов назад

В Татарстане 7 июля 65-летний рыбак погиб от удара током на ж/д