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Варить свеклу часами не нужно — хватит 15 минут: овощ станет вкуснее и сочнее всего благодаря одной уловке

Свекла — незаменимый ингредиент многих блюд. Од...

uleoparda.ru

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Свекла — незаменимый ингредиент многих блюд, от винегрета до борща. Однако многих отталкивает длительный процесс её приготовления, который может занимать до двух часов. Но что если мы скажем вам, что существует способ сварить свеклу всего за 15 минут, при этом сделав её ещё вкуснее и сочнее?

Опытные кулинары поделились одной простой уловкой, которая изменит ваш подход к приготовлению этого полезного овоща.

Секрет быстрой варки свеклы

Главная уловка заключается в использовании контрастных температур. Для этого вам понадобятся только кастрюля, ледяная вода и, конечно, сама свекла.

Пошаговая инструкция:

  1. Выберите правильную свеклу: используйте небольшие или средние корнеплоды одинакового размера. Это обеспечит равномерное приготовление.
  2. Подготовьте свеклу: тщательно промойте корнеплоды, но не очищайте кожуру и не отрезайте хвостики. Это сохранит сок и яркий цвет внутри свеклы.
  3. Начните варку: поместите свеклу в кастрюлю и залейте кипятком так, чтобы вода полностью покрывала овощи. Добавьте одну столовую ложку растительного масла в воду — это повысит температуру кипения и ускорит процесс приготовления.
  4. Интенсивное кипячение: варите свеклу на максимальном огне без крышки в течение 15 минут. Масло поможет воде нагреться выше 100C, что сократит время варки.
  5. Резкое охлаждение: сразу после варки слейте горячую воду и переложите свеклу в ёмкость с ледяной водой или под струю очень холодной воды на 5-10 минут. Резкий перепад температур доведёт свеклу до готовности и облегчит процесс очистки кожуры.

Почему это работает?

Резкий контраст температур создаёт внутри свеклы давление, которое продолжает её готовить изнутри, даже после снятия с огня. Кроме того, такой метод сохраняет максимальное количество витаминов и придаёт свекле насыщенный вкус и яркий цвет.

Дополнительные преимущества метода

  • Сохранение полезных свойств: короткая термическая обработка позволяет сохранить больше витаминов и микроэлементов, особенно витамина С и группы B.
  • Яркий цвет и аромат: быстрая варка и мгновенное охлаждение сохраняют насыщенный цвет свеклы, что сделает ваши блюда более привлекательными.
  • Удобство очистки: после холодной ванны кожура свеклы снимается значительно легче и быстрее.

Советы от опытных кулинаров

  • Не солите воду: соль может сделать свеклу более жёсткой и увеличить время приготовления. Лучше добавить соль в готовое блюдо.
  • Используйте ледяную воду: чем холоднее вода для охлаждения, тем эффективнее будет метод. Можно добавить лёд для максимального эффекта.
  • Проверяйте готовность: если свекла очень крупная, возможно, потребуется немного больше времени. Проверьте готовность, проткнув свеклу ножом — он должен легко входить.

Теперь долгие часы ожидания пока сварится свекла остались в прошлом. Благодаря этому простому и эффективному методу вы сможете готовить любимые блюда быстрее, сохраняя все полезные свойства овоща. Попробуйте сами и убедитесь в эффективности этой уловки — ваша свекла станет ещё вкуснее и сочнее, а процесс приготовления займет всего 15 минут!

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