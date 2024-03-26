Варить ничего не надо: быстрый салат из 2 ингредиентов — поможет сбросить 5 кг за неделю

Представляем вашему вниманию рецепт салата, который не только способствует потере веса, но и укрепляет иммунитет, улучшает настроение и замедляет процессы старения.

Этот салат является отличным вариантом для легкого ужина, и его регулярное употребление может помочь сбросить до 5 кг за неделю.

Салат состоит из двух основных ингредиентов, обладающих целебными свойствами. Пекинская капуста эффективно очищает организм от токсинов, снимает стресс и усталость, а апельсин благотворно влияет на состояние сосудов и сердца, а также способствует замедлению старения. Интересный факт – аромат апельсина способствует выработке серотонина, известного как «гормон счастья».

Ингредиенты для двух порций:

Пекинская капуста: 400 грамм;

Апельсин: 1 штука;

Майонез (по возможности домашний): 1 столовая ложка;

Специи и зелень: по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту мелкой соломкой. Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его маленькими кубиками. В салатнице смешайте капусту и апельсин, добавьте майонез и, если хотите, приправьте специями и зеленью.

Этот салат – не только путь к стройности, но и к витальности и радости каждый день, сообщает портал «Хибины».