Варить ничего не надо: быстрый салат из 2 ингредиентов — поможет сбросить 5 кг за неделю
za-edoy.ru
Представляем вашему вниманию рецепт салата, который не только способствует потере веса, но и укрепляет иммунитет, улучшает настроение и замедляет процессы старения.
Этот салат является отличным вариантом для легкого ужина, и его регулярное употребление может помочь сбросить до 5 кг за неделю.
Салат состоит из двух основных ингредиентов, обладающих целебными свойствами. Пекинская капуста эффективно очищает организм от токсинов, снимает стресс и усталость, а апельсин благотворно влияет на состояние сосудов и сердца, а также способствует замедлению старения. Интересный факт – аромат апельсина способствует выработке серотонина, известного как «гормон счастья».
Ингредиенты для двух порций:
- Пекинская капуста: 400 грамм;
- Апельсин: 1 штука;
- Майонез (по возможности домашний): 1 столовая ложка;
- Специи и зелень: по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте пекинскую капусту мелкой соломкой.
- Очистите апельсин от кожуры и нарежьте его маленькими кубиками.
- В салатнице смешайте капусту и апельсин, добавьте майонез и, если хотите, приправьте специями и зеленью.
Этот салат – не только путь к стройности, но и к витальности и радости каждый день, сообщает портал «Хибины».
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