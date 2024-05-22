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· 16+ · Алина Алмакаева

«Вам здесь не рады, не надо приезжать к нам»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

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За прошедшие годы Казань стала одним из самых популярных направлений туризма в России. Это привело к увеличению экономической активности и узнаваемости города. Однако не все местные жители относятся к этому положительно, поскольку рост цен, пробок, шума и недостаток доступного жилья вызывают опасения.

Быстрый рост потока туристов приводит к нагрузке на инфраструктуру. За последние годы количество посетителей Казани увеличилось вдвое, что оказывает давление на городскую инфраструктуру. Недостаток гостиничных мест заставляет туристов арендовать квартиры, что влечет за собой дефицит долгосрочного жилья для местных жителей.

Влияние на рынок недвижимости также ощущается. Летом владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, что увеличивает стоимость и усложняет поиск долгосрочного жилья.

Введение туристического сбора предполагает необходимость инвестиций в реставрацию памятников и улучшение городской инфраструктуры. Однако механизм сбора средств от арендодателей квартир пока остается неопределенным.

Отношение местных жителей к увеличению туристического потока расколото. Около трети жителей высказывают негативное мнение, в то время как 48% поддерживают наличие туристов и считают жалобы преувеличенными. Оставшиеся 18% видят введение туристического сбора как разумное решение.

Подготовка к саммиту БРИКС предполагает масштабное обновление города. Казань активно модернизируется к началу саммита, целью которого является улучшение улиц, инженерных сетей, фасадов зданий и реконструкция центрального стадиона. Мэр города уверен, что эти обновления приносят пользу горожанам.

В поисках баланса между интересами туристов и местных жителей Казань сталкивается с вызовами. Городские власти видят в туризме потенциал и работают над созданием комфортного и привлекательного города для всех.

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