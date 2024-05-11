За последние несколько лет Казань стала одним из наиболее привлекательных туристических направлений в России, что привело к росту экономической активности и признанию города. Однако местные жители неоднозначно воспринимают этот всплеск туризма.

В то время как некоторые видят в этом возможность для экономического роста, другие обеспокоены ростом цен, пробками, шумом и дефицитом доступного жилья.

Быстрый рост турпотока

Увеличение нагрузки: За последние два года число туристов, посещающих Казань, удвоилось, оказывая сильное давление на инфраструктуру города. Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил нехватку мест в гостиницах, из-за чего туристы активно арендуют квартиры, создавая дефицит долгосрочного жилья для местных жителей.

Влияние на недвижимость: По словам риелтора Венеры, летом владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, что повышает стоимость и усложняет поиск долгосрочного жилья.

Предложение туристического сбора

Необходимость инвестиций: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор для финансирования реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако процесс сбора с арендаторов квартир пока неясен.

Отношение местных жителей

Разделенные мнения: Опросы показали, что треть жителей Казани негативно относятся к растущему туризму, в то время как 48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают присутствие туристов. Оставшиеся 18% признают проблему, но считают введение туристического сбора приемлемым решением.

Подготовка к саммиту БРИКС

Масштабное обновление: Перед саммитом БРИКС, который стартует 12 июня, Казань активно обновляется. Мэр Ильсур Метшин подчеркнул, что город превратится в строительную площадку на два месяца для модернизации улиц, инженерных сетей, фасадов домов и реконструкции Центрального стадиона. Несмотря на временные неудобства, он уверен, что обновления принесут пользу горожанам.

В попытке сбалансировать интересы туристов и местных жителей Казань сталкивается с непростыми задачами. Городские власти видят огромный потенциал туризма и работают над тем, чтобы сделать город привлекательным и комфортным для всех.