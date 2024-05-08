Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Вам тут не рады, не надо сюда приезжать»: в Казани прокомментировали почему туристов не ждут в городе

В Казани возросшая туристическая активность вызывает беспокойство у местных жителей, выражающих недовольство ростом цен, заторами на дорогах, шумом и трудностями с арендой жилья.

must-see.top

Подписаться в Telegram

В Казани возросшая туристическая активность вызывает беспокойство у местных жителей, выражающих недовольство ростом цен, заторами на дорогах, шумом и трудностями с арендой жилья.

Многие считают, что туристы не всегда заботятся о чистоте города, вызывая неудобства для его жителей. Опросы показывают, что около трети казанцев придерживаются негативного отношения к росту турпотока, 18% считают проблему терпимой лишь при введении туристического сбора, а 48% уверены, что эти жалобы преувеличены, и всегда рады гостям.

За последние два года поток туристов в Казани вырос вдвое, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, отметил нехватку мест в гостиницах, что вынуждает туристов арендовать квартиры и затрудняет поиск жилья для местных жителей.

По словам риелтора Венеры, летом найти жилье сложнее из-за повышенного спроса. Владельцы предпочитают сдавать квартиры посуточно, что приводит к росту цен и ограниченному выбору долгосрочной аренды.

Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, поддерживает введение туристического сбора для финансирования реставрации памятников и инфраструктуры. Однако механизм его сбора для тех, кто арендует квартиры, пока не разработан.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город станет строительной площадкой на два месяца в рамках подготовки к саммиту БРИКС, поэтому жителям города придется немного «потерпеть». Несмотря на неудобства, мэр считает, что результаты работ останутся в распоряжении горожан, передает Бизнес Online.

К играм БРИКС, открытие которых состоится 12 июня, в Казани планируется отремонтировать улицы, инженерные сети, фасады домов, а также будет реконструирован Центральный стадион.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники

вывести тараканов из квартиры служба в москве

Новости Казани

3 часа назад

В Казани из-за угроз эвакуировали детский сад и школу

Новости Татарстана

день назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

замена щёток на стиральной машине бош в Москве

Новости Казани

7 часов назад

Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Новости Татарстана

день назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Казани

22 часа назад

В Казани 9-балльные пробки

Новости Татарстана

23 часа назад

Интервалы стали новой туристической точкой притяжения Нижнего Новгорода
Новости Татарстана
день назад

В РТ местами прогнозируются заморозки

В РТ местами прогнозируются заморозки

Новости Татарстана

6 минут назад

В Татарстане задержали судебного пристава

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

Новости Казани

6 минут назад

В казанском зооботсаду поселились 5 пар огарей

Новости Татарстана

час назад

Около 5 тысяч человек из 100 стран подали заявки на участие в Играх БРИКС
«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая
Лонгриды
3 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Татарстана

6 часов назад

Бюджетников РТ ждет повышение окладов

Новости Татарстана

6 часов назад

Флот РТ отменил все рейсы

Новости Татарстана

6 часов назад

На трассе М-12 хотят построить 10 новых заправок
Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
Интересное в Казани
6 дней назад

Строим дачу и готовим машину к летнему отпуску: где взять проверенные инструменты по честным ценам
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
5 дней назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года