«Вам тут не рады, не надо сюда приезжать»: в Казани прокомментировали почему туристов не ждут в городе

В Казани возросшая туристическая активность вызывает беспокойство у местных жителей, выражающих недовольство ростом цен, заторами на дорогах, шумом и трудностями с арендой жилья.

Многие считают, что туристы не всегда заботятся о чистоте города, вызывая неудобства для его жителей. Опросы показывают, что около трети казанцев придерживаются негативного отношения к росту турпотока, 18% считают проблему терпимой лишь при введении туристического сбора, а 48% уверены, что эти жалобы преувеличены, и всегда рады гостям.

За последние два года поток туристов в Казани вырос вдвое, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, отметил нехватку мест в гостиницах, что вынуждает туристов арендовать квартиры и затрудняет поиск жилья для местных жителей.

По словам риелтора Венеры, летом найти жилье сложнее из-за повышенного спроса. Владельцы предпочитают сдавать квартиры посуточно, что приводит к росту цен и ограниченному выбору долгосрочной аренды.

Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, поддерживает введение туристического сбора для финансирования реставрации памятников и инфраструктуры. Однако механизм его сбора для тех, кто арендует квартиры, пока не разработан.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что город станет строительной площадкой на два месяца в рамках подготовки к саммиту БРИКС, поэтому жителям города придется немного «потерпеть». Несмотря на неудобства, мэр считает, что результаты работ останутся в распоряжении горожан, передает Бизнес Online.

К играм БРИКС, открытие которых состоится 12 июня, в Казани планируется отремонтировать улицы, инженерные сети, фасады домов, а также будет реконструирован Центральный стадион.