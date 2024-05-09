«Вам тут не рады, не надо сюда приезжать»: в Казани объяснили, почему туристов не ждут в городе

В последние годы Казань стала популярным туристическим направлением, но возросшая активность вызывает у местных жителей противоречивые чувства. Основные тревоги связаны с ростом цен, пробками, шумом и дефицитом жилья.

Рост туристического потока: В течение последних двух лет поток туристов в Казани увеличился вдвое, что создало дополнительную нагрузку на инфраструктуру города. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, сообщил о дефиците мест в гостиницах. Это вынуждает туристов арендовать квартиры, усложняя поиск жилья для местных жителей.

Влияние на рынок недвижимости: Венера, риелтор из Казани, отмечает, что летом владельцы квартир предпочитают сдавать их посуточно. Это приводит к росту цен и ограниченному выбору жилья для долгосрочной аренды.

Туристический сбор: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор для финансирования реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако механизм его сбора для арендаторов квартир пока остается нерешенным вопросом.

Восприятие местных жителей: Опросы показывают, что около трети казанцев негативно относятся к росту турпотока, тогда как 48% считают жалобы преувеличенными и с радостью приветствуют гостей. Оставшиеся 18% допускают проблему, но считают ее терпимой при введении туристического сбора.

Подготовка к саммиту БРИКС: Город активно готовится к саммиту БРИКС, который откроется 12 июня. Мэр Ильсур Метшин отметил, что в рамках подготовки Казань станет строительной площадкой на два месяца. За это время планируется обновить улицы, инженерные сети, фасады домов и реконструировать Центральный стадион. Несмотря на неудобства, мэр убежден, что результаты работ останутся на благо горожан.

Таким образом, Казань, как растущий туристический центр, сталкивается с проблемами балансирования между интересами местных жителей и гостей. Тем не менее, городские власти видят потенциал развития туризма и стараются внедрить меры, которые позволят сохранить Казань привлекательной и комфортной для всех.