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«Вам тут не рады, не надо сюда приезжать»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов в городе

В последние годы Казань стала привлекательным туристическим направлением, но повышенная активность вызывает у местных жителей неоднозначные эмоции. С одной стороны, это экономическая выгода и признание города, а с другой — рост цен, пробки и дорогое жилье

bangkokbook.ru

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В последние годы Казань стала привлекательным туристическим направлением, но повышенная активность вызывает у местных жителей неоднозначные эмоции. С одной стороны, это экономическая выгода и признание города, а с другой — рост цен, пробки, шум и дефицит жилья.

Резкий рост туризма:

Увеличение турпотока: За последние два года количество туристов в Казани выросло вдвое, создавая дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил острую нехватку мест в гостиницах. Это вынуждает туристов арендовать квартиры, что осложняет поиск долгосрочного жилья для местных жителей.

Влияние на недвижимость: Риелтор из Казани Венера отмечает, что летом владельцы квартир предпочитают сдавать их в краткосрочную аренду, что увеличивает стоимость и ограничивает доступное жилье для тех, кто ищет долгосрочную аренду.

Идея туристического сбора:

Необходимость улучшений: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор для финансирования реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако пока не ясно, как будет организован сбор для арендаторов квартир.

Отношение местных жителей:

Мнения разделились: Опросы показывают, что треть казанцев негативно относится к росту туризма, в то время как 48% считают жалобы преувеличенными и рады видеть гостей. Оставшиеся 18% признают проблему, но считают ее приемлемой, если будет введен туристический сбор.

Подготовка к саммиту БРИКС:

Масштабное обновление города: В преддверии саммита БРИКС, который откроется 12 июня, Казань активно готовится к приему гостей. Мэр Ильсур Метшин отметил, что город станет строительной площадкой на два месяца, чтобы обновить улицы, инженерные сети, фасады домов и реконструировать Центральный стадион. Несмотря на временные неудобства, он уверен, что результаты работ будут полезны для горожан.

В итоге, Казань, стремясь сбалансировать интересы туристов и местных жителей, сталкивается с непростыми задачами. Городские власти видят потенциал туризма и работают над внедрением мер, которые сохранят Казань привлекательной и комфортной для всех.

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