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«Вам тут не рады, не надо сюда ехать»: в Казани прокомментировали почему туристов не ждут в городе

Жители города Казань обеспокоены последствиями увеличения турпотока в Татарстане. Они выражают недовольство ростом цен, пробками, шумом и сложностями при аренде жилья.

flectone.ru

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Жители города Казань обеспокоены последствиями увеличения турпотока в Татарстане. Они выражают недовольство ростом цен, пробками, шумом и сложностями при аренде жилья.

Казанцы жалуются, что многие туристы не заботятся о чистоте города и создают неудобства для местных жителей. Такое мнение поддерживает примерно треть жителей Казани, согласно опросу в социальных сетях. Еще 18% готовы терпеть туристов, если те платят туристический сбор. Однако 48% считают проблему преувеличенной и всегда рады гостям в столице Татарстана.

Турпоток в Казани увеличился вдвое за последние два года, с 1,7 млн посетителей в 2020 году до 3,9 млн в 2022 году. Однако инфраструктура города не справляется с увеличением числа туристов. Глава Госкомитета по туризму Сергей Иванов отметил нехватку гостиничных мест. В результате туристы арендуют квартиры, что затрудняет поиск жилья для самих казанцев.

Риелтор Венера объясняет, что аренда жилья становится проблемой из-за повышенного спроса летом, когда собственники предпочитают сдавать квартиры посуточно. Это приводит к росту цен и ограниченному выбору долгосрочной аренды.

В 2022 году туристы принесли Казани 30 млрд рублей, рассказала директор комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Внедрение туристического сбора, который уже используется в трех российских регионах, может помочь городу финансировать реставрацию памятников и развитие инфраструктуры. Однако сбор сложно регулировать для туристов, арендующих квартиры, и это остается нерешенной задачей. В Казани поддерживают введение сбора, но соответствующие федеральные законы пока не приняты.

Туризм остается одним из ключевых источников дохода для Татарстана и Казани. Вместо ограничения турпотока важно сделать его более цивилизованным, а гостей ответственными перед городской инфраструктурой. Это поможет снизить негативное отношение местных жителей к туристам, которые посещают столицу Татарстана.

Вместе с тем в столице Татарстана началась «большая стройка» к саммиту БРИКС, что в свою очередь создаете еще более неудобные условия для жизнедеятельности города.

Мэр Казани Ильсур Метшин предупредил, что город превратится в стройплощадку на ближайшие два месяца в связи с подготовкой к саммиту БРИКС. «Неудобства придется потерпеть, но результаты работ останутся казанцам», — отметил мэр на штабе по подготовке, сообщает Бизнес Online.

Ожидается, что ремонт затронет 9 тыс. жителей, не считая тех, кто входит в программу капремонта.

Игорь Куляжев, заместитель руководителя исполкома Казани, сообщил о выделении 8 млрд рублей из бюджета на благоустройство 26 маршрутов, что на 25% больше запланированного бюджета. Работы включают ремонт 21 участка улиц Казани, включая Островского, Московскую и другие, а также инженерных сетей протяженностью 5,5 км.

Дополнительно 620 млн рублей будут выделены к Играм БРИКС для ремонта инфраструктуры, включая обновление лифтов и платформ в шести пешеходных переходах, и замену сетей водоснабжения и теплоснабжения. В этом году реконструируют 18 км сетей и обновят фасады 39 домов, включая четыре объекта культурного наследия.

Центральный стадион будет реконструирован за 1 млрд рублей, а еще 16 спортивных объектов подвергнутся капитальному ремонту. Метшин подчеркивает, что Игры БРИКС пройдут вовремя, позволяя провести столь необходимое обновление.

Церемония открытия Игр БРИКС состоится 12 июня в Деревне Универсиады, привлекая в Казань 4,7 тыс. участников из 74 стран. Метшин призвал все службы к командной работе и отметил необходимость контроля над каждым направлением, чтобы обеспечить успешное проведение саммита и Игр.

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