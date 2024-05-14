«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: жители Казани объяснили, почему не ждут туристов

За последние годы Казань стала одним из ведущих туристических городов России, что способствовало её экономическому развитию. Тем не менее, быстрый рост туризма вызывает смешанные чувства у местных жителей из-за повышения цен, увеличения транспортных пробок, шума и нехватки доступного жилья.

Интенсивный прирост туристов: Значительное удвоение количества туристов за последние два года обострило проблемы городской инфраструктуры. По словам Сергея Иванова, руководителя Государственного комитета по туризму, нехватка мест в гостиницах привела к увеличению аренды жилых помещений для краткосрочного проживания, что сократило доступное жильё для постоянных жителей Казани.

Влияние на рынок аренды: В период летних месяцев многие владельцы квартир отдают предпочтение краткосрочной аренде, что, по словам местного риелтора Венеры, усиливает стоимость и делает поиск долгосрочного жилья более трудным.

Инициатива туристического налога: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предложила ввести туристический сбор, который планируется направить на реставрацию исторических памятников и улучшение инфраструктуры города. Точный механизм сбора этих средств пока находится в стадии разработки.

Отношение населения: Согласно опросам, примерно треть населения Казани выражает недовольство увеличением числа туристов, в то время как 48% считают подобные жалобы преувеличенными. Около 18% населения поддерживают идею введения туристического сбора как способ решения возникающих проблем.

Модернизация к саммиту БРИКС: В преддверии международного саммита БРИКС, запланированного на 12 июня, в Казани проводится обширная реконструкция улиц, инженерных сетей и фасадов зданий. Мэр города Ильсур Метшин извинился за временные неудобства из-за дорожных работ, обещая, что модернизация города принесёт пользу как местным жителям, так и гостям.

Казань старается найти оптимальный баланс между привлечением туристов и удовлетворением потребностей своих жителей, стремясь сделать город удобным и привлекательным для всех.