«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

За последние несколько лет Казань превратилась в одно из самых привлекательных туристических направлений в России. Это привело к росту экономической активности и признанию города. Однако не все местные жители воспринимают это явление положительно: многие обеспокоены ростом цен, пробками, шумом и дефицитом доступного жилья.

Быстрый рост туристического потока:

Увеличение нагрузки на инфраструктуру: За последние два года число туристов, посещающих Казань, удвоилось, усиливая давление на городскую инфраструктуру. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, отметил нехватку гостиничных мест, что вынуждает туристов арендовать квартиры. Это, в свою очередь, создает дефицит долгосрочного жилья для местных жителей.

Влияние на рынок недвижимости: Риелторы, например Венера, отмечают, что летом владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, из-за чего растет стоимость и усложняется поиск долгосрочного жилья.

Введение туристического сбора:

Необходимость инвестиций: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор, который будет использоваться для реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако механизм сбора средств с арендодателей квартир пока неясен.

Отношение местных жителей:

Разделенные мнения: По опросам, около трети жителей Казани негативно относятся к росту туризма, тогда как 48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают присутствие туристов. Оставшиеся 18% признают проблему, но видят введение туристического сбора как приемлемое решение.

Подготовка к саммиту БРИКС:

Масштабное обновление: Казань активно обновляется к саммиту БРИКС, который начнется 12 июня. Мэр Ильсур Метшин объявил, что город станет строительной площадкой на два месяца для модернизации улиц, инженерных сетей, фасадов зданий и реконструкции Центрального стадиона. Несмотря на временные неудобства, он уверен, что обновления пойдут на пользу горожанам.

В поиске баланса между интересами туристов и местных жителей Казань сталкивается с непростыми задачами. Городские власти видят в туризме огромный потенциал и работают над тем, чтобы сделать город привлекательным и комфортным для всех.