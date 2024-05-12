Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Вам тут не рады, не надо приезжать в город»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

За последние несколько лет Казань превратилась в одно из самых привлекательных туристических направлений в России. Это привело к росту экономической активности и признанию города. Однако не все местные жители воспринимают это явление положительно.

flectone.ru

Подписаться в Telegram

За последние несколько лет Казань превратилась в одно из самых привлекательных туристических направлений в России. Это привело к росту экономической активности и признанию города. Однако не все местные жители воспринимают это явление положительно: многие обеспокоены ростом цен, пробками, шумом и дефицитом доступного жилья.

  • Быстрый рост туристического потока:

Увеличение нагрузки на инфраструктуру: За последние два года число туристов, посещающих Казань, удвоилось, усиливая давление на городскую инфраструктуру. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, отметил нехватку гостиничных мест, что вынуждает туристов арендовать квартиры. Это, в свою очередь, создает дефицит долгосрочного жилья для местных жителей.

Влияние на рынок недвижимости: Риелторы, например Венера, отмечают, что летом владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, из-за чего растет стоимость и усложняется поиск долгосрочного жилья.

  • Введение туристического сбора:

Необходимость инвестиций: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор, который будет использоваться для реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако механизм сбора средств с арендодателей квартир пока неясен.

  • Отношение местных жителей:

Разделенные мнения: По опросам, около трети жителей Казани негативно относятся к росту туризма, тогда как 48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают присутствие туристов. Оставшиеся 18% признают проблему, но видят введение туристического сбора как приемлемое решение.

  • Подготовка к саммиту БРИКС:

Масштабное обновление: Казань активно обновляется к саммиту БРИКС, который начнется 12 июня. Мэр Ильсур Метшин объявил, что город станет строительной площадкой на два месяца для модернизации улиц, инженерных сетей, фасадов зданий и реконструкции Центрального стадиона. Несмотря на временные неудобства, он уверен, что обновления пойдут на пользу горожанам.

В поиске баланса между интересами туристов и местных жителей Казань сталкивается с непростыми задачами. Городские власти видят в туризме огромный потенциал и работают над тем, чтобы сделать город привлекательным и комфортным для всех.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

6 часов назад

Певица Айсылу Чижевская отправила своего мужа в психбольницу

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы

санэпидемстанция протравить тараканов

Новости Казани

21 час назад

54-летняя Айсылу сдала мужа-сына в психиатрическую клинику

Интересное в Казани

3 дня назад

По следам викингов: рассказываем, как из исторического места под Казанью сделали место для семейного отдыха

кондиционер работает рывками в Москве

Новости Татарстана

20 часов назад

Силовики Казани готовятся работать больше

Новости Казани

день назад

Сын Асфана Галявова ушел из инспекции труда Татарстана

Новости Татарстана

день назад

В аэропорту Казани задержан экс-заместитель начальника управления ЗАГСа по республике

Новости Казани

20 часов назад

В Казани легковушка на зебре сбила подростка

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстан снова вернутся заморозки
Новости Татарстана
2 дня назад

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Метеоролог КФУ Аухадеев рассказал о погоде в Татарстане на праздники

Новости Казани

час назад

Кенийские бегуны не финишировали на «Казанском марафоне» из-за полученных травм

Гид по скидкам Казани

9 часов назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

Новости Казани

час назад

Пьяный таксист на Хендай не заметил запрещающий сигнал светофора

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане овощи продолжают дорожать
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
2 дня назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане изменят график движения «Метеоров» до Свияжска

Новости Казани

2 часа назад

Загитова не будет переезжать в Казань после открытия ее школы

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на Баумана прошел Пасхальный миссионерский концерт
Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
Интересное в Казани
4 дня назад

Вперед к инновациям: в Уфе пройдет крупнейшая выставка «Газ. Нефть. Технологии»
В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом
Новости Казани
2 дня назад

В Казани дядя ударил 22-летнего племянника из-за жилья ножом