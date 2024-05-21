«Вам тут не рады, не надо приезжать к нам»: казанцы поделились, почему не ждут туристов

За последние годы Казань превратилась в одно из наиболее привлекательных туристических направлений в России, что привело к увеличению экономической активности и признанию города. Однако не все местные жители относятся к этому положительно: многие озабочены ростом цен, пробками, шумом и нехваткой доступного жилья.



Быстрый рост потока туристов:

Увеличение нагрузки на инфраструктуру: За последние два года число посетителей, приезжающих в Казань, удвоилось, усиливая давление на городскую инфраструктуру. Сергей Иванов, глава Госкомитета по туризму, отмечает нехватку гостиничных мест, что заставляет туристов снимать квартиры. Это приводит к дефициту долгосрочного жилья для местных жителей.



Воздействие на рынок недвижимости: Риелторы отмечают, что летом владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, что увеличивает стоимость и усложняет поиск долгосрочного жилья.



Введение туристического сбора:

Потребность в инвестициях: Дарья Санникова, директор комитета по развитию туризма, предлагает ввести туристический сбор для финансирования реставрации памятников и улучшения городской инфраструктуры. Однако механизм сбора средств с арендодателей квартир пока не определен.



Отношение местных жителей:

Разнообразные точки зрения: Согласно опросам, около трети жителей Казани отрицательно относятся к росту туризма, в то время как 48% считают жалобы преувеличенными и поддерживают присутствие туристов. Оставшиеся 18% признают проблему, но видят введение туристического сбора как приемлемое решение.



Подготовка к саммиту БРИКС:

Обширное обновление: Казань активно обновляется к началу саммита БРИКС 12 июня. Мэр Ильсур Метшин объявил о строительстве на два месяца для модернизации улиц, инженерных сетей, фасадов зданий и реконструкции Центрального стадиона. Несмотря на временные неудобства, он уверен, что обновления будут полезны для горожан.



Для достижения баланса между интересами туристов и местных жителей Казани необходимо решать сложные задачи. Городские власти видят в туризме огромный потенциал и работают над тем, чтобы сделать город привлекательным и удобным для всех.