«Вам тут не рады, не надо приезжать к нам»: казанцы объяснили, почему не ждут туристов

За последние годы Казань превратилась в одно из самых привлекательных мест для туристов в России, что способствовало росту экономической активности и признанию города. Однако не все местные жители смотрят на это с позитивной стороны: многих беспокоит увеличение цен, пробки, шум и нехватка доступного жилья.

Бурное увеличение туристического потока стало вызовом для инфраструктуры: за последние два года количество посетителей, прибывающих в Казань, удвоилось, оказывая давление на городскую инфраструктуру. Недостаток гостиничных мест заставляет туристов арендовать жилье, что создает проблему с долгосрочным жильем для местных жителей.

Влияние на рынок недвижимости: летом многие владельцы квартир предпочитают краткосрочную аренду, что увеличивает стоимость жилья и усложняет поиск постоянного жилья.

Введение туристического налога становится необходимостью для инвестиций в реставрацию и развитие городской инфраструктуры. Тем не менее, механизм сбора средств с арендодателей квартир пока не определен.

Местные жители высказывают разные мнения по поводу роста туризма: около трети негативно относятся к увеличению посетителей, тогда как большинство считает присутствие туристов положительным для города. Есть также те, кто видит введение туристического сбора как разумное решение.

Подготовка к саммиту БРИКС требует крупных обновлений в Казани, с целью сделать город более современным и комфортным для всех. Мэр города уверен, что временные неудобства, связанные с модернизацией, окупятся в будущем. Казань старается найти баланс между интересами туристов и местных жителей, уделяя внимание комфорту и развитию города.