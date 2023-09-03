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· Алина Алмакаева

В зоне СВО нужен 1 млн солдат для контрнаступления: депутат сделал важное заявление об СВО

В зоне СВО нужен 1 млн солдат для контрнаступления: депутат сделал важное заявление об СВО

m.ru24.net

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В первый год Великой Отечественной войны в составе Красной армии было 4-7 миллионов солдат. А в период наступательных операций число выросло до 11 млн человек.


Депутат Эдуард Шарафиев заявил, что для проведения наступательных операций СВО, необходимо обновить состав военных и увеличить их количество до миллиона солдат. И только тогда мы сможем в ближайшее время завершить СВО.

По его мнение, армия требуети обновления и увеличения. Так как солдатам тяжело как физически, так морально.

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