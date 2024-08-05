В жару точно нужно поливайте таким раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не увидите
Лето - пора сочных огурчиков прямо с грядки! Но что делать, если вместо долгожданного урожая вас ждут лишь опавшие цветы? Высокие температуры могут вызвать у огурцов стресс, приводящий к образованию пустоцветов.
Но не отчаивайтесь! Существуют проверенные методы предотвратить это явление и получить отличный урожай даже в самую жару!
Враг №1: стресс у растений
Пустоцветы - это сигнал о том, что огурцам некомфортно. Недостаточный полив, дефицит питательных веществ, перегрев - все это может привести к опаданию цветков.
Секретное оружие: живительный коктейль для полива
Чтобы помочь огурцам справиться с жарой, приготовьте для них специальный раствор:
Вода комнатной температуры: 10 литров.
Древесная зола: 1 стакан (источник калия и фосфора для пышного цветения и плодоношения).
Борная кислота: 1 чайная ложка (улучшает опыление и предотвращает пустоцветы).
Йод: 5-10 капель (укрепляет иммунитет растений).
Поливаем с умом!
Частота: в жару - каждый день, лучше вечером.
Метод: капельный полив или под корень, не задевая листья.
Контроль: почва должна быть влажной на глубину 20 см.
Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы обеспечите своим огурцам комфортные условия и соберете богатый урожай даже в самый жаркий летний день!
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