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В жару точно нужно поливайте таким раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не увидите

Лето  -  пора  сочных  огурчиков  прямо  с  гря...

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Лето - пора сочных огурчиков прямо с грядки! Но что делать, если вместо долгожданного урожая вас ждут лишь опавшие цветы? Высокие температуры могут вызвать у огурцов стресс, приводящий к образованию пустоцветов.

Но не отчаивайтесь! Существуют проверенные методы предотвратить это явление и получить отличный урожай даже в самую жару!

Враг №1: стресс у растений

Пустоцветы - это сигнал о том, что огурцам некомфортно. Недостаточный полив, дефицит питательных веществ, перегрев - все это может привести к опаданию цветков.

Секретное оружие: живительный коктейль для полива

Чтобы помочь огурцам справиться с жарой, приготовьте для них специальный раствор:

Вода комнатной температуры: 10 литров.

Древесная зола: 1 стакан (источник калия и фосфора для пышного цветения и плодоношения).

Борная кислота: 1 чайная ложка (улучшает опыление и предотвращает пустоцветы).

Йод: 5-10 капель (укрепляет иммунитет растений).

Поливаем с умом!

Частота: в жару - каждый день, лучше вечером.

Метод: капельный полив или под корень, не задевая листья.

Контроль: почва должна быть влажной на глубину 20 см.

Соблюдая эти нехитрые рекомендации, вы обеспечите своим огурцам комфортные условия и соберете богатый урожай даже в самый жаркий летний день!

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