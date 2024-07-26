Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В жару обязательно поливайте данным раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не будет

Высокие температуры часто приводят к проблеме п...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Жаркое лето может стать настоящим испытанием для огурцов на вашем огороде. Высокие температуры часто приводят к проблеме пустоцвета, когда растение обильно цветет, но плоды не завязываются.

Однако существует проверенный способ предотвратить эту проблему с помощью специального питательного раствора.

Пустоцвет у огурцов часто связан с неправильным уходом и стрессовыми условиями для растений, включая высокую температуру и недостаток влаги. Эти факторы могут нарушать процесс опыления и нормального развития плодов.

Простой и эффективный раствор, который поможет вам избежать пустоцвета, включает следующие компоненты:

  • Вода – 10 литров;
  • Мочевина (карбамид) – 1 столовая ложка;
  • Сульфат калия – 1 чайная ложка.

Этот раствор не только обеспечивает растения необходимыми питательными веществами, но и способствует улучшению процесса опыления.

Применение раствора:

Поливайте огурцы этим раствором один раз в неделю, желательно вечером или рано утром, чтобы избежать испарения и обеспечить максимальное поглощение. Регулярное применение поможет вашим огурцам оставаться здоровыми и устойчивыми к высоким температурам, предотвращая пустоцвет.

Дополнительные советы:

  • Поддерживайте регулярный график полива, избегая пересушивания почвы.
  • Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха между растениями, чтобы улучшить условия для опыления.
  • Используйте мульчу для сохранения влаги в почве и предотвращения её перегрева.

Простое добавление мочевины и сульфата калия к вашему регулярному графику полива может значительно улучшить здоровье огурцов и их урожайность даже в самые жаркие месяцы. Помните, что забота о правильном питании и условиях роста растений является ключом к успешному огородничеству.

Следуя этим простым рекомендациям, вы не только избежите проблемы пустоцвета, но и сможете наслаждаться обильным урожаем сочных и вкусных огурцов. Помните, что каждое усилие, вложенное в уход за вашими растениями, вернется к вам богатым урожаем.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

15 часов назад

В Казани у ТЦ KazanMalla цыгане бросались тапочками

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

тараканы вентиляция

Новости Татарстана

день назад

В списке Forbes оказались 4 бизнесмена из Татарстана

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

изготовление колец из своего золота в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Глава ДУМ РФ Равиль Гайнутдин призвал предотвратить «аморальную катастрофу»

Новости Казани

день назад

В Казани мошенники сливают личные данные подростков и вымогают деньги

Новости Татарстана

день назад

Директора совета при МЧС РТ подозревают в мошенничестве на сумму более 5,5 млн

Новости Казани

день назад

Из окна на улице Зорге в Казани выпала 4-летняя малышка

Новости Татарстана

день назад

Милонов прокомментировал количество новогодних выходных дней в 2025 году
Новости Казани
16 часов назад

22-летняя Алина Загитова постарается сделать свое шоу в мусульманском стиле

Загитова рассказала, что она будет исполнителем...

Новости Казани

4 часа назад

На Горьковском шоссе 27 июля установят 1 из 5 надземных пешеходных переходов

Интересное в Казани

день назад

5 приборов, которых нет под рукой в самый неподходящий момент

Новости Татарстана

7 часов назад

В Лениногорске 85-летний пенсионер поджег магазин знакомой от злости

Новости Казани

7 часов назад

На казанском рынке полицейские обнаружили 15 мигрантов-нелегалов
Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за ...
Новости Казани
9 часов назад

Игрок «Рубина» Руслан Безруков переживал из-за проверки Генпрокуратуры

Новости Татарстана

7 часов назад

Татарстанца арестовали за якобы склонение друзей к употреблению наркотиков

Новости Казани

9 часов назад

В Казани мать заключенного пыталась доставить ему наркотики в конфетах

Новости Казани

10 часов назад

Казанцы боятся подходить к мусорке из-за крыс
В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
Новости Татарстана
10 часов назад

В Челнах неизвестный выгнал собаку на карниз
В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение...
Новости Казани
14 часов назад

В Казани пройдет звездопад Персеиды и сближение планет с Луной