В жару обязательно полейте таким раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не будет
vasha-teplitsa.ru
Летние месяцы часто приносят с собой не только тепло и солнце, но и высокие температуры, которые могут негативно сказаться на урожайности огурцов, приводя к пустоцвету.
Однако, применение правильного раствора для полива может значительно улучшить ситуацию и обеспечить богатый урожай.
Ключ к успеху: калийно-фосфорный раствор
Эксперты советуют использовать специализированный калийно-фосфорный раствор для полива огурцов в жаркие периоды. Калий способствует укреплению клеточных стенок растения и улучшает его способность удерживать влагу, что критически важно в условиях высоких температур. Фосфор же стимулирует рост корней и способствует более активному цветению, что помогает предотвратить пустоцвет.
Приготовление раствора
Для приготовления раствора необходимо:
- Растворить 40 граммов сульфата калия и 30 граммов суперфосфата в 10 литрах воды.
- Тщательно перемешать до полного растворения компонентов.
- Использовать раствор для полива огурцов один раз в неделю вечером, когда солнце уже не так активно.
Дополнительные советы для ухода за огурцами в жару
- Мульчирование: Покрытие почвы вокруг растений мульчей поможет сохранить влагу, предотвратить перегрев корней и снизить испарение.
- Регулярный полив: Огурцы требуют обильного и регулярного полива, особенно в жаркие дни. Утренние или вечерние часы — лучшее время для этой процедуры.
- Тень: При наступлении аномальной жары рассмотрите возможность создания временного теневого укрытия для огурцов, чтобы защитить их от перегрева.
- Подкормка: В дополнение к калийно-фосфорной подкормке, регулярное внесение органических удобрений, таких как компост или птичий помет, также способствует здоровому росту и развитию огурцов.
Соблюдение этих простых, но эффективных правил поможет вашим огурцам успешно пережить жаркое лето и обеспечит отличный урожай без риска пустоцвета. Помните, что уход за огородом в жару требует особого внимания и терпения, но результаты, безусловно, того стоят.
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