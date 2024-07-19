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В жару обязательно полейте таким раствором грядки с огурцами: пустоцветов точно не будет

Летние месяцы часто приносят с собой не только тепло и солнце, но и высокие температуры, которые могут негативно сказаться на урожайности огурцов, приводя к пустоцвету.

vasha-teplitsa.ru

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Летние месяцы часто приносят с собой не только тепло и солнце, но и высокие температуры, которые могут негативно сказаться на урожайности огурцов, приводя к пустоцвету.

Однако, применение правильного раствора для полива может значительно улучшить ситуацию и обеспечить богатый урожай.

Ключ к успеху: калийно-фосфорный раствор

Эксперты советуют использовать специализированный калийно-фосфорный раствор для полива огурцов в жаркие периоды. Калий способствует укреплению клеточных стенок растения и улучшает его способность удерживать влагу, что критически важно в условиях высоких температур. Фосфор же стимулирует рост корней и способствует более активному цветению, что помогает предотвратить пустоцвет.

Приготовление раствора

Для приготовления раствора необходимо:

  1. Растворить 40 граммов сульфата калия и 30 граммов суперфосфата в 10 литрах воды.
  2. Тщательно перемешать до полного растворения компонентов.
  3. Использовать раствор для полива огурцов один раз в неделю вечером, когда солнце уже не так активно.

Дополнительные советы для ухода за огурцами в жару

  • Мульчирование: Покрытие почвы вокруг растений мульчей поможет сохранить влагу, предотвратить перегрев корней и снизить испарение.
  • Регулярный полив: Огурцы требуют обильного и регулярного полива, особенно в жаркие дни. Утренние или вечерние часы — лучшее время для этой процедуры.
  • Тень: При наступлении аномальной жары рассмотрите возможность создания временного теневого укрытия для огурцов, чтобы защитить их от перегрева.
  • Подкормка: В дополнение к калийно-фосфорной подкормке, регулярное внесение органических удобрений, таких как компост или птичий помет, также способствует здоровому росту и развитию огурцов.

Соблюдение этих простых, но эффективных правил поможет вашим огурцам успешно пережить жаркое лето и обеспечит отличный урожай без риска пустоцвета. Помните, что уход за огородом в жару требует особого внимания и терпения, но результаты, безусловно, того стоят.

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