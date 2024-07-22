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В жару нужно поливать в грядки с огурцами этим раствором: пустоцветов точно не будет

Летняя жара часто ставит под угрозу урожай огур...

dzen.ru

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Летняя жара часто ставит под угрозу урожай огурцов, особенно когда речь идет о такой проблеме, как пустоцветы. Однако опытные огородники знают, как этого избежать, используя специальный раствор для полива.

Почему возникают пустоцветы?

Пустоцветы – это явление, при котором на растениях огурцов формируются цветы, которые не превращаются в плоды. Это может быть вызвано рядом факторов, включая неподходящие условия окружающей среды, недостаток питательных веществ или неправильный уход.

Раствор для полива, предотвращающий пустоцветы

Один из проверенных методов борьбы с пустоцветами включает использование раствора на основе калийного удобрения. Калий способствует улучшению водного баланса растения и усиливает его способность переносить стресс, вызванный жарой.

Как приготовить и использовать раствор:

Ингредиенты:

  • Вода – 10 литров
  • Сульфат калия – 30 грамм
  • Йод – 5 капель (для стимуляции защитных механизмов растения)

Приготовление:

  • Растворите сульфат калия в воде, затем аккуратно добавьте йод.
  • Перемешайте раствор до полного растворения компонентов.

Применение:

  • Используйте раствор для полива огурцов раз в две недели в период интенсивной жары.
  • Лучше всего проводить полив вечером, чтобы избежать испарения и обеспечить максимальное поглощение питательных веществ.

Дополнительные советы для ухода за огурцами в жару:

  • Обеспечьте растениям достаточный уровень влажности почвы, но избегайте переувлажнения.
  • Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.
  • Регулярно проверяйте растения на наличие вредителей и заболеваний, которые могут усугублять стресс растений.

Используя эти методы, вы сможете значительно уменьшить риск появления пустоцветов и обеспечить более здоровый и продуктивный урожай огурцов даже в условиях жаркого лета.

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