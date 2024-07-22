В жару нужно поливать в грядки с огурцами этим раствором: пустоцветов точно не будет
dzen.ru
Летняя жара часто ставит под угрозу урожай огурцов, особенно когда речь идет о такой проблеме, как пустоцветы. Однако опытные огородники знают, как этого избежать, используя специальный раствор для полива.
Почему возникают пустоцветы?
Пустоцветы – это явление, при котором на растениях огурцов формируются цветы, которые не превращаются в плоды. Это может быть вызвано рядом факторов, включая неподходящие условия окружающей среды, недостаток питательных веществ или неправильный уход.
Раствор для полива, предотвращающий пустоцветы
Один из проверенных методов борьбы с пустоцветами включает использование раствора на основе калийного удобрения. Калий способствует улучшению водного баланса растения и усиливает его способность переносить стресс, вызванный жарой.
Как приготовить и использовать раствор:
Ингредиенты:
- Вода – 10 литров
- Сульфат калия – 30 грамм
- Йод – 5 капель (для стимуляции защитных механизмов растения)
Приготовление:
- Растворите сульфат калия в воде, затем аккуратно добавьте йод.
- Перемешайте раствор до полного растворения компонентов.
Применение:
- Используйте раствор для полива огурцов раз в две недели в период интенсивной жары.
- Лучше всего проводить полив вечером, чтобы избежать испарения и обеспечить максимальное поглощение питательных веществ.
Дополнительные советы для ухода за огурцами в жару:
- Обеспечьте растениям достаточный уровень влажности почвы, но избегайте переувлажнения.
- Мульчирование почвы поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.
- Регулярно проверяйте растения на наличие вредителей и заболеваний, которые могут усугублять стресс растений.
Используя эти методы, вы сможете значительно уменьшить риск появления пустоцветов и обеспечить более здоровый и продуктивный урожай огурцов даже в условиях жаркого лета.
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань