Новости России
· Алина Алмакаева

«В выходные случится настоящий кошмар»: Синоптики сказали, что произойдет уже в воскресенье, 17 марта

«В выходные случится настоящий кошмар»: Синоптики сказали, что произойдет уже в воскресенье, 17 марта

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Синоптики предупреждают о серьезных изменениях в климате, которые ожидаются в эти выходные, 16 и 17 марта. Во многих регионах этот период будет настоящим кошмаром в плане погоды, утверждают метеорологи. К тому же, ситуация будет меняться резко и очень быстро, информирует Primpress.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, ближайшие выходные в середине марта будут отмечены радикальными изменениями погоды во многих регионах России. К концу недели ситуация изменится значительно по сравнению с будними днями. Практически везде это будут настоящие климатические аномалии.

Например, погодные условия на юге Дальнего Востока серьезно изменятся. Март начался в Приморье с достаточно холодной погоды, но в последние дни температура резко повысилась, так что к концу рабочей недели она должна достичь рекордно высоких отметок.

Однако выходные принесут с собой настоящий климатический ужас. Во Владивостоке после +9 градусов в пятницу, воскресенье принесет резкое понижение температуры до +1 градуса, а ночью она опустится до -2 градусов. К тому же, в столице региона начнется мокрый снегопад, а скорость ветра достигнет 23 метров в секунду.

В то же время, в Сибири температура пойдет в противоположную сторону, но без неприятных последствий не обойдется. В Новосибирске, где зима все еще продолжается и есть слабые морозы, к 17 марта значительно потеплеет: термометры внезапно покажут плюсовую температуру. Однако в субботу на столицу региона обрушится снегопад, а в последний день недели будет идти смешанный снег с дождем, что усложнит ситуацию на дорогах и тротуарах.

А в европейской части России, наоборот, на выходных ожидается аномальное тепло. В Москве будет яркое солнце, а температура воздуха поднимется до +8-9 градусов. В то же время, на Петербург обрушатся сильные дожди с ветром, хотя термометры покажут выше 10 градусов.

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