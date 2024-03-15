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«В выходные случится настоящий кошмар»: cиноптики сказали, что произойдет 16 и 17 марта

«В выходные случится настоящий кошмар»: cиноптики сказали, что произойдет 16 и 17 марта

pixabay.ru

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Метеорологи предостерегают о предстоящих необычных погодных условиях, которые ожидаются в ближайшие выходные, 16 и 17 марта.

Эксперты ожидают значительные климатические сдвиги, которые могут оказать влияние на различные регионы, приводя к экстремальным погодным явлениям, как сообщает PRIMPRESS.

Прогнозы от Gismeteo указывают на резкие изменения погоды по всей территории страны, превращая умеренные условия будней в климатические экстремумы. В Приморье, например, после относительно прохладного начала марта, ожидается резкое повышение температуры, которое может достичь рекордных уровней к концу рабочей недели.

Тем не менее, предупреждают синоптики, выходные могут принести настоящий «климатический кошмар». На Дальнем Востоке температура внезапно упадет, переходя от плюсовых девяти градусов в пятницу до близких к замерзанию в воскресенье, сопровождаемых мокрым снегопадом и ветром, достигающим скорости до 23 метров в секунду.

В Сибири, где климатическая зима ещё не сказала своего последнего слова, также ожидается значительное потепление. Несмотря на это, Новосибирск накроет снегопад в субботу, а в воскресенье добавится дождь со снегом, что существенно затруднит передвижение.

В Европейской части Российской Федерации выходные порадуют аномальным теплом. В Москве солнечная погода прогреет воздух до 8-9 градусов выше нуля, в то время как Санкт-Петербург ожидают сильные дожди с ветром, несмотря на двузначные плюсовые температуры.

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