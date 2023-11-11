«В выходные начнется климатический кошмар»: синоптики исправили прогноз на 11 и 12 ноября

Метеорологи обновили прогноз погоды на предстоящие 11 и 12 ноября. Во многих регионах страны ожидается настоящий климатический кошмар.

Согласно информации от синоптиков, резкое изменение погоды стоит ожидать в нескольких частях России. Одна из них – Урал. В Екатеринбурге погода начнет портиться уже со следующей пятницы. Хотя после резкого понижения температуры, произошедшего на середине недели, будет слегка потеплее, до +3 градусов по Цельсию, но вместе с этой теплотой придут мокрые снегопады.

Осадки начнутся еще в пятницу, а затем будут продолжаться в субботу. Температура будет колебаться от -1 градуса по ночам до +3 градусов днем. Это приведет к образованию гололедицы на дорогах. Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности в Свердловской и Челябинской областях и других районах из-за гололедно-изморозевых отложений, которые будут представлять опасность для людей в течение выходных в середине ноября.

Южные регионы России тоже ожидает погодный кошмар. Вначале там будет сильный ливневый дождь, а порывы ветра достигнут скорости до 23 метров в секунду, после чего резко похолодает. Например, в Краснодаре температура упадет на 6 градусов. В начале следующей недели ожидается падение до +13 градусов.

Ухудшение погоды также коснется и центральных регионов страны. В Москве начиная с воскресенья пройдут дожди, будет дуть сильный ветер, а температура упадет на несколько градусов, хотя все равно будет немного теплее обычного.