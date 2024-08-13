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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме высказались о возможности второй волны мобилизации

На фоне участившихся атак украинских БПЛА на пр...

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На фоне участившихся атак украинских БПЛА на приграничные регионы России и опасений части общества, депутаты Госдумы заверяют, что оснований для новой волны мобилизации нет.

В ответ на запрос RTVI, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев подчеркнул, что вторжение ВСУ в Курскую область и атаки беспилотников на Липецкую область не приведут к дополнительной мобилизации.

Ранее аналогичное заявление сделал депутат от "Единой России" Виктор Заварзин. Он акцентировал внимание на том, что в настоящее время в рядах Вооруженных Сил РФ служит около 700 тысяч контрактников, что полностью покрывает текущие потребности армии.

Депутаты призывают граждан критически относиться к информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, и не поддаваться панике. Слухи о якобы готовящейся второй волне мобилизации, по их словам, являются дезинформацией, распространяемой с целью посеять страх и недоверие.

Важно доверять только официальным источникам информации и заявлениям представителей власти.

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