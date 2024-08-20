«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме России прокомментировали возможность второй волны мобилизации

В свете недавних событий в Курской и Липецкой областях, где были зафиксированы военные активности, в том числе вторжение ВСУ в Курскую область и атаки беспилотников по Липецкой области, в Госдуме заявили о текущей ситуации с мобилизацией.

На вопросы журналистов RTVI отвечал Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне от Коммунистической партии. Он подчеркнул, что в России пока не планируется дополнительная мобилизация в ответ на эти события.

Тему продолжил и Виктор Заварзин, депутат от «Единой России», который в рамках разъяснительной работы с гражданами также подтвердил, что государство не видит необходимости в проведении второй волны мобилизации. Он уточнил, что на службе в Вооруженных силах РФ уже находится около 700 тысяч контрактников, что позволяет справляться с текущими вызовами без дополнительного привлечения резервистов.

Помимо этого, в информационном пространстве активно циркулируют слухи о возможной второй волне мобилизации, якобы анонсируемой президентом Путиным. Власти предостерегают граждан от дезинформации, распространяемой различными интернет-ресурсами в целях привлечения трафика.

По сообщениям военных корреспондентов «Русской весны», в Курскую область направлены 3 бригады ВСУ, общей численностью до 6 тысяч человек, что указывает на усиление напряженности в регионе, сообщает информационный портал «Хибины».