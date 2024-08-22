Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме России прокомментировали возможность новой волны мобилизации

В ответ на вопросы о возможности новой мобилиза...

e1.ru

Подписаться в Telegram

В ответ на вопросы о возможности новой мобилизации, член комитета Госдумы по обороне от КПРФ Виктор Соболев выразил мнение, что дополнительная мобилизация в РФ в ближайшее время не предвидится.

Это заявление последовало на фоне сообщений о военных действиях в Курской области и атаках БПЛА на Липецкую область, сообщает Hibiny.ru.

Похожую позицию занял и Виктор Заварзин из партии «Единая Россия». В ходе встреч с россиянами он подчеркнул, что государство не считает необходимым проводить еще одну волну мобилизации в связи с текущей ситуацией в Курской области, поскольку в армии уже служат около 700 тысяч контрактников, что считается достаточным для поддержания оборонной мощи страны.

В информационном пространстве продолжается распространение недостоверных сообщений о скором объявлении второй волны всероссийского призыва на военную службу, якобы инициированной президентом Владимиром Путиным. Официальные источники призывают граждан быть осторожными и не доверять информации от интернет-каналов, ищущих повысить свою посещаемость за счет сенсационных новостей.

Тем временем, по данным военных корреспондентов издания «Русская весна», украинская сторона наращивает свое присутствие в регионе Курска, выдвигая туда три бригады численностью до 6 тысяч солдат, что усиливает напряженность в данном районе.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

сетка вентиляции против тараканов

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

преподаватель английского языка в Челябинске

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка