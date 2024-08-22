В ответ на вопросы о возможности новой мобилизации, член комитета Госдумы по обороне от КПРФ Виктор Соболев выразил мнение, что дополнительная мобилизация в РФ в ближайшее время не предвидится.

Это заявление последовало на фоне сообщений о военных действиях в Курской области и атаках БПЛА на Липецкую область, сообщает Hibiny.ru.

Похожую позицию занял и Виктор Заварзин из партии «Единая Россия». В ходе встреч с россиянами он подчеркнул, что государство не считает необходимым проводить еще одну волну мобилизации в связи с текущей ситуацией в Курской области, поскольку в армии уже служат около 700 тысяч контрактников, что считается достаточным для поддержания оборонной мощи страны.

В информационном пространстве продолжается распространение недостоверных сообщений о скором объявлении второй волны всероссийского призыва на военную службу, якобы инициированной президентом Владимиром Путиным. Официальные источники призывают граждан быть осторожными и не доверять информации от интернет-каналов, ищущих повысить свою посещаемость за счет сенсационных новостей.

Тем временем, по данным военных корреспондентов издания «Русская весна», украинская сторона наращивает свое присутствие в регионе Курска, выдвигая туда три бригады численностью до 6 тысяч солдат, что усиливает напряженность в данном районе.