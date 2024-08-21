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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме РФ прокомментировали возможность новой волны мобилизации

Последние военные инциденты в Курской и Липецко...

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Последние военные инциденты в Курской и Липецкой областях России, включая сообщения о вторжении вооруженных сил Украины в Курскую область и атаках БПЛА на Липецкую область, стали темой активных обсуждений на высшем уровне российского правительства.

Виктор Соболев, депутат Государственной думы от КПРФ и член комитета по обороне, сделал заявление, что дополнительная мобилизация в ответ на текущие события не предвидится. По его словам, уже имеющихся вооруженных сил достаточно для контроля ситуации.

Виктор Заварзин, представитель партии «Единая Россия», также высказался на эту тему, подчеркнув в рамках своих публичных встреч с гражданами, что необходимости в проведении второй волны мобилизации нет. Он отметил, что в армии на данный момент служат около 700 тысяч контрактников, что обеспечивает достаточный уровень готовности.

Среди населения и в медиа циркулируют слухи о возможной новой волне мобилизации, которые, как предполагается, могли бы быть объявлены президентом Путиным. Официальные лица призывают граждан игнорировать такие сообщения как недостоверные, указывая на их потенциальное происхождение от интернет-ресурсов, стремящихся привлечь внимание аудитории.

По информации от военных корреспондентов портала «Русская весна», усиление военного присутствия украинских войск в Курской области включает в себя до 6 тысяч солдат, что свидетельствует о нарастании напряженности в данной зоне, как подтверждает и источник «Хибины».

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