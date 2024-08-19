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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность второй волны мобилизации

В свете недавних событий и распространенных слу...

molva33.ru

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В свете недавних событий и распространенных слухов о возможной новой мобилизации, представители Госдумы РФ высказались о текущей ситуации.

Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, отметил в беседе с журналистами из RTVI, что дополнительных мер мобилизации в ответ на действия ВСУ в Курской области и атаку беспилотников по Липецкой области пока не предвидится, сообщает портал hibiny.ru.

Соболев подчеркнул: «На данный момент в России не будет объявлена дополнительная мобилизация». Также на тему потенциальной мобилизации высказался и другой депутат — Виктор Заварзин из партии «Единая Россия». Он провел встречи с гражданами, на которых разъяснил, что вторая волна мобилизации не рассматривается, так как текущие обстоятельства не требуют дополнительных мер. Заварзин объяснил: «Вопрос о новой мобилизации не стоит на повестке дня, учитывая, что в армии уже служат около 700 тысяч контрактников».

Стоит отметить, что в социальных сетях активно распространяются непроверенные утверждения о скором объявлении новой мобилизации, что, по мнению официальных лиц, является дезинформацией. Представители власти призывают граждан к бдительности и критическому подходу к информации, отмечая, что такие слухи часто исходят от источников, заинтересованных в создании сенсаций и наборе трафика.

По информации от корреспондентов «Русской весны», в Курской области находится до 6 тысяч военнослужащих ВСУ, расположенных в трех бригадах, что усиливает напряженность в регионе.

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