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«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность ещё одной волны мобилизации

Последние события в Курской и Липецкой областях...

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Последние события в Курской и Липецкой областях вызвали новую волну беспокойства в обществе: заговорят ли о второй волне мобилизации? Депутаты Госдумы поспешили успокоить граждан и опровергнуть распространяющуюся дезинформацию.

Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, в комментарии RTVI заявил, что дополнительная мобилизация в связи с атаками на приграничные регионы России "пока не планируется".

Ранее аналогичную позицию высказал и депутат от "Единой России" Виктор Заварзин. Он подчеркнул, что государство располагает достаточным количеством военнослужащих, а слухи о новой волне мобилизации - не более чем фейки, распространяемые с целью сеять панику среди населения.

Заварзин также напомнил, что численность контрактников в рядах ВС РФ достигает 700 тысяч человек, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи.

Депутаты призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации, распространяемые в сети.

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