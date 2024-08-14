«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность ещё одной волны мобилизации

Последние события в Курской и Липецкой областях вызвали новую волну беспокойства в обществе: заговорят ли о второй волне мобилизации? Депутаты Госдумы поспешили успокоить граждан и опровергнуть распространяющуюся дезинформацию.

Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне, в комментарии RTVI заявил, что дополнительная мобилизация в связи с атаками на приграничные регионы России "пока не планируется".

Ранее аналогичную позицию высказал и депутат от "Единой России" Виктор Заварзин. Он подчеркнул, что государство располагает достаточным количеством военнослужащих, а слухи о новой волне мобилизации - не более чем фейки, распространяемые с целью сеять панику среди населения.

Заварзин также напомнил, что численность контрактников в рядах ВС РФ достигает 700 тысяч человек, что позволяет эффективно выполнять поставленные задачи.

Депутаты призвали граждан доверять только официальным источникам информации и не поддаваться на провокации, распространяемые в сети.