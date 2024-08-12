«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме обсудили возможность второй волны мобилизации

Последние события на границе с Украиной вызвали новую волну слухов о возможной мобилизации в России. Депутаты Госдумы поспешили успокоить общественность, заявив, что поводов для беспокойства нет.

"Пока не будет": Именно так ответил на вопрос журналистов RTVI о дополнительной мобилизации член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, необходимости в этом на данный момент нет.

700 тысяч контрактников – достаточно? Депутат от "Единой России" Виктор Заварзин также выступил с разъяснениями, подчеркнув, что сейчас в рядах ВС РФ насчитывается около 700 тысяч контрактников. По его мнению, этого достаточно для выполнения поставленных задач.

Борьба с фейками: Власти призывают граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации. В Сети активно распространяются фейковые новости о якобы готовящейся мобилизации, и важно уметь отличать их от правды.