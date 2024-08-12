Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

«В связи с вторжением ВСУ в Курскую область»: в Госдуме обсудили возможность второй волны мобилизации

Последние события на границе с Украиной  вызвал...

Подписаться в Telegram

Последние события на границе с Украиной вызвали новую волну слухов о возможной мобилизации в России. Депутаты Госдумы поспешили успокоить общественность, заявив, что поводов для беспокойства нет.

"Пока не будет": Именно так ответил на вопрос журналистов RTVI о дополнительной мобилизации член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, необходимости в этом на данный момент нет.

700 тысяч контрактников – достаточно? Депутат от "Единой России" Виктор Заварзин также выступил с разъяснениями, подчеркнув, что сейчас в рядах ВС РФ насчитывается около 700 тысяч контрактников. По его мнению, этого достаточно для выполнения поставленных задач.

Борьба с фейками: Власти призывают граждан не поддаваться панике и доверять только официальной информации. В Сети активно распространяются фейковые новости о якобы готовящейся мобилизации, и важно уметь отличать их от правды.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Массовая потасовка на складе Wildberries в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

сетка от таранов на вытяжку тараканов

Новости Татарстана

день назад

В поддержку Курской области в Челнах отменили салют на день города

Интересное в Казани

3 дня назад

Риэлторы уже давно это делают: как купить квартиру и получать от нее стабильный доход

ремонт холодильных камер polair в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

22 часа назад

Сильные дожди затопили Казань

Новости Татарстана

22 часа назад

Повторные рейды против пьяных водителей в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 63-летнего мужчину застрелили во время незаконной охоты

Новости Татарстана

21 час назад

Снижение цен на жилье в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Валентина Мубаракшина вырастила гигантскую тыкву в 78 лет
Новости Казани
час назад

В Казани учителей по всем предметам набирают по объявлениям на подъездах

Заработная плата не прописана

Новости Татарстана

35 минут назад

В РТ выделили 9 млн рублей на авиабилеты для подлежащих выдворению мигрантов

Гид по скидкам Казани

день назад

Современное жилье для счастливой семьи: топ-3 жилых комплексов Казани

Новости Казани

2 часа назад

3 пляжа Казани не соответствуют гигиеническим требованиям

Новости Татарстана

3 часа назад

Экологи выявили 2 превышения нормы по сероводороду в воздухе в РТ
На освещение и светофор для трасс РТ выделят 24...
Новости Татарстана
4 часа назад

На освещение и светофор для трасс РТ выделят 24,9 млн рублей

Новости Татарстана

20 часов назад

Стратегия поддержки семей для устойчивого развития общества

Новости Татарстана

20 часов назад

45% домов в Казани в опасном состоянии

Новости Татарстана

20 часов назад

Казань принимает лучших киберспортсменов на Кубке Татарстана
Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости с...
Интересное в Казани
6 дней назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости
Рейс из Казани в Екатеринбург задержали почти н...
Новости Казани
4 часа назад

Рейс из Казани в Екатеринбург задержали почти на 4 часа