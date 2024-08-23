В Государственной думе прокомментировали слухи о возможной новой мобилизации.

На запрос журналистов RTVI Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне от Коммунистической партии, отметил, что в ближайшее время в России не планируется проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. Это заявление последовало на фоне обострения ситуации в Курской области и атак беспилотников на Липецкую область.

Виктор Заварзин, депутат от партии «Единая Россия», также подчеркнул в беседе с гражданами, что вторая волна мобилизации не обсуждается и не требуется на данный момент. Он упомянул, что в Вооруженных силах России служат около 700 тысяч контрактников, что считается достаточным для текущих военных потребностей страны.

Соболев и Заварзин оба призвали граждан не поддаваться на распространяемые в социальных сетях слухи о скорой мобилизации, подчеркивая, что многие из этих сообщений являются дезинформацией. Такие недостоверные данные часто распространяются интернет-каналами, стремящимися набрать трафик на создаваемом хайпе.

Напомним, что согласно сообщениям военных корреспондентов издания «Русская весна», на направлении к Курску было замечено продвижение украинских войск, включая три бригады численностью до 6 тысяч человек, что вызвало опасения возможного обострения конфликта в регионе, сообщают «Хибины.ру».