Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«В связи с вторжением ВС Украины в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность второй волны мобилизации

В Государственной думе прокомментировали слухи ...

ztoday.ru

Подписаться в Telegram

В Государственной думе прокомментировали слухи о возможной новой мобилизации.

На запрос журналистов RTVI Виктор Соболев, член комитета Госдумы по обороне от Коммунистической партии, отметил, что в ближайшее время в России не планируется проводить дополнительные мобилизационные мероприятия. Это заявление последовало на фоне обострения ситуации в Курской области и атак беспилотников на Липецкую область.

Виктор Заварзин, депутат от партии «Единая Россия», также подчеркнул в беседе с гражданами, что вторая волна мобилизации не обсуждается и не требуется на данный момент. Он упомянул, что в Вооруженных силах России служат около 700 тысяч контрактников, что считается достаточным для текущих военных потребностей страны.

Соболев и Заварзин оба призвали граждан не поддаваться на распространяемые в социальных сетях слухи о скорой мобилизации, подчеркивая, что многие из этих сообщений являются дезинформацией. Такие недостоверные данные часто распространяются интернет-каналами, стремящимися набрать трафик на создаваемом хайпе.

Напомним, что согласно сообщениям военных корреспондентов издания «Русская весна», на направлении к Курску было замечено продвижение украинских войск, включая три бригады численностью до 6 тысяч человек, что вызвало опасения возможного обострения конфликта в регионе, сообщают «Хибины.ру».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

час назад

Массовое ДТП стало причиной пробки около казанского аэропорта

Интересное в Казани

день назад

Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

профилактики вредителей уничтожения наша компания

Новости Казани

день назад

Гидроцикл снес компанию из 6 человек на сапбордах на Казанке у «Ак Барс Арены»

Интересное в Казани

3 дня назад

Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

услуги по сушки древесины в Москве

Лонгриды

день назад

«Будет бабье лето»: какую погоду ждать в РТ в сентябре

Новости Татарстана

день назад

Мать 20 детей из Татарстана Раиса Миннулина похудела на 60 кг

Новости Казани

7 часов назад

Водный комплекс на Кировской дамбе строится при участии Зиганшина

Новости Татарстана

день назад

8-летняя девочка погибла в аварии на квадроцикле у села Сокуры

Новости Казани

день назад

В Казани закрыли на 30 дней кафе «Азу» после массового отравления посетителей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане выросли цены на огурцы

В Татарстане наблюдается рост цен на огурцы.

Новости Татарстана

час назад

Экспорт сельхозпродукции в Татарстане увеличился до 234 миллионов долларов

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане завершен ремонт 15 студенческих общежитий

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане планируют увеличить дополнительные выплаты пенсионерам

Новости Татарстана

час назад

Парень на питбайке пострадал в аварии в Салмачах
Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 т...
Новости Татарстана
9 часов назад

Владимир Путин планирует увеличить МРОТ до 35 тысяч рублей

Новости Казани

7 часов назад

Около казанского метро откроют пункты вакцинации от гриппа

Новости Татарстана

7 часов назад

Единая Россия предлагает жилье для семей военных с детьми-инвалидами

Новости Казани

7 часов назад

Зоозащитники обеспокоены здоровьем белого медведя в казанском зоопарке
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
В Челнах на стройплощадке произошла драка
Новости Татарстана
2 дня назад

В Челнах на стройплощадке произошла драка