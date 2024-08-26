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«В связи с вторжением ВС Украины в Курскую область»: в Госдуме прокомментировали возможность новой волны мобилизации

Недавние дискуссии о возможной дополнительной м...

weacom.ru

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Недавние дискуссии о возможной дополнительной мобилизации в России на фоне военных действий вызвали широкий общественный резонанс.

Виктор Соболев, член комитета Госдумы по оборонным вопросам, в интервью для RTVI ясно заявил: «На данный момент новая мобилизация в связи с операциями ВСУ в Курской области и атаками на Липецк не планируется».

Дополнительно, Виктор Заварзин из партии «Единая Россия» провел встречу с населением, уточнив, что текущий контингент ВС РФ, включающий около 700 тысяч контрактников, позволяет обойтись без нового набора в армию.

Тем временем, в интернете появляются сообщения, которые говорят о неминуемой второй волне мобилизации, распространяемой через различные неофициальные каналы в попытке нажиться на общественной тревоге.

В контексте укрепления напряженности, «Русская весна» информирует о передислокации трех бригад ВСУ к Курску, численностью до 6 тысяч солдат, подтверждая серьезность ситуации в регионе.

Цель данной публикации — обеспечить точность информации и поддерживать открытый доступ к проверенным фактам в условиях распространения неподтвержденных данных, сообщает портал hibiny.ru.

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