Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

В СССР этот продукт ели только так каждый день, но теперь его запрещают медики

В последние годы отношение к маргарину кардинально изменилось. Современные медицинские исследования указывают на потенциальные опасности, связанные с его частым употреблением, и в некоторых странах ведутся дискуссии о его ограничении или даже запрете.

kuzrab.ru

Подписаться в Telegram

Маргарин долгие годы был основой питания в СССР. Этот продукт, созданный как доступная альтернатива маслу, использовался во многих блюдах от завтрака до ужина.

Однако в последние годы отношение к маргарину кардинально изменилось. Современные медицинские исследования указывают на потенциальные опасности, связанные с его частым употреблением, и в некоторых странах ведутся дискуссии о его ограничении или даже запрете.

История маргарина в СССР

В условиях дефицита, который часто испытывал Советский Союз, маргарин был более чем просто заменителем масла. Он стал неотъемлемой частью кулинарной практики. Из-за своей доступности и длительного срока хранения маргарин использовался в разнообразных рецептах – от выпечки до основных блюд.

Современные исследования и здоровье

Сегодня маргарин оказался в центре дебатов о здоровье из-за содержания транс-жиров, которые, как показывают исследования, могут увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Эти жиры повышают уровень «плохого» холестерина (LDL) и снижают уровень «хорошего» холестерина (HDL), что делает маргарин менее привлекательным для потребления.

Реакция общественности и медицинских учреждений

Многие страны уже приняли меры для снижения содержания транс-жиров в пищевых продуктах. Например, Европейский союз ограничил их использование в пищевой промышленности, а в США FDA (Управление по контролю за продуктами и лекарствами) запретило добавление искусственных транс-жиров в продукты питания.

Альтернативы маргарину

В ответ на изменения в понимании рисков здоровья, производители начали искать альтернативные решения. На рынке появились маргарины без транс-жиров, а также другие растительные спреды, сделанные из оливкового или кокосового масла, которые предлагают более здоровый профиль жирных кислот.

Маргарин, когда-то повсеместный продукт в советской кухне, сейчас становится все менее желательным из-за связанных с ним рисков для здоровья. Переосмысление его роли в диете и разработка более здоровых альтернатив является частью глобального движения к улучшению питания и поддержанию общественного здоровья.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Первый семестр закончится в марте»: КФУ продолжает удивлять студентов нововведениями из-за саммита БРИКС

Интересное в Казани

16 часов назад

Мода на золотые коронки у древних египтян и современных таджиков: любопытные факты о зубном протезировании 

на что можно прикрепить сетку на крышку для вентиляции

Новости Татарстана

день назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

ремонт кожаной одежды в москве в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

день назад

В Казани под Миллениумом 30 июня можно будет сдать вторсырье и одежду

Новости Казани

14 часов назад

В Казани 26 июня запустили новый фонтан в сквере Белинского

Новости Казани

16 часов назад

Парковка в казанском аэропорту подорожает на 20% с 1 июля

Новости Казани

день назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
10 часов назад

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Казанцу предложили 189 рублей компенсации за 2 недели лечения от ботулизма

Новости Казани

12 часов назад

В ЖК «Вербный» в Казани взрослый мужчина накинулся на ребенка

Новости Татарстана

16 часов назад

«Запомнится надолго»: как провести выходные в Казани

Новости Татарстана

13 часов назад

В одном из корпусов элеватора в Челнах умер 36-летний рабочий

Новости Казани

13 часов назад

Изображение Александра Пушкина появилось на фасаде казанской гимназии №20
На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей
Новости Казани
10 часов назад

На Игры БРИКС в Казани было потрачено 1,2 млрд рублей

Новости Казани

15 часов назад

В Казани ночью мужчина устроил стрельбу и перепугал людей

Новости Татарстана

16 часов назад

В Нижнекамске машина перевернулась и улетела в кювет

Новости Казани

18 часов назад

Движение трамваев № 2 и 3 в Казани остановили из-за повреждения сети
У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
Новости Казани
11 часов назад

У Колхозного рынка в Казани авария со скорой помощью остановила трамваи
В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи
Новости Казани
13 часов назад

В КРК «Пирамида» на 36-летнего рабочего упали кирпичи