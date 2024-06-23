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· 16+ · Алина Алмакаева

В СССР этот продукт ели только так каждый день, а теперь медики стали против него

Советская эпоха прочно ассоциируется с культом молочных продуктов.

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Советская эпоха прочно ассоциируется с культом молочных продуктов. Граненый стакан сметаны как символ достатка, сырники на завтрак в детском саду, кефир в качестве повсеместного перекуса – всё это создавало иллюзию абсолютной полезности и безопасности молока.

Однако с развитием диетологии и медицины стало понятно, что безоблачный образ молочных рек с кисельными берегами имеет и обратную сторону. Выяснилось, что значительная часть населения страдает от лактозной непереносимости и аллергии на молоко, а чрезмерное употребление молочных продуктов может привести к серьезным заболеваниям – от проблем с сердцем и сосудами до онкологических заболеваний.

Конечно, никто не призывает полностью отказываться от молока и его производных. Это ценный источник кальция, витаминов и других полезных веществ. Однако важно помнить о чувстве меры и прислушиваться к своему организму.

Что делать?

Контролируйте количество употребляемых молочных продуктов.

Обратите внимание на реакцию организма после употребления молока.

Проконсультируйтесь с врачом, если возникают какие-либо неприятные симптомы.

Рассмотрите альтернативы коровьему молоку (растительное молоко, продукты с пониженным содержанием лактозы).

Молоко – это не панацея, а продукт, который может быть как полезным, так и вредным. Современный подход к здоровому питанию предполагает осознанность и умеренность, и молочные продукты – не исключение.

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