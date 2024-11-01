В составе «пальма», а ценник - золотой: Роскачество раскрыло правду всю о популярных марках сливочного масла

Исследование Федерального бюджетного учреждения «Российская система качества» (Роскачество) выявило тревожные факты о состоянии рынка сливочного масла в России.

Оказалось, что многие производители вводят потребителей в заблуждение, добавляя в масло дешевые растительные жиры. Проблема охватила не только продукты с низкой жирностью (72,5%), но и более дорогостоящие марки с 82,5% жирности, пользующиеся особым спросом у россиян.

Массовая фальсификация — как производители вводят потребителей в заблуждение

Роскачество обнаружило растительные жиры в сливочном масле, которое по заявлению производителей должно быть на 100% натуральным. Среди нарушителей оказались популярные бренды, такие как «Солнечная долина» и «Деревенская буренка». Замена натуральных ингредиентов на более дешевые аналоги — растительные добавки — не только снижает качество продукта, но и представляет угрозу для здоровья потребителей, доверяющих этим маркам.

Почему это важно?

Фальсификация сливочного масла — это не только обман покупателя, но и возможная угроза здоровью, особенно для людей с аллергиями или чувствительностью к определенным добавкам. Масло с высоким содержанием жиров особенно востребовано на рынке, поскольку его покупают для приготовления блюд, где важен насыщенный вкус и натуральный состав.

Как выбрать качественное сливочное масло?

Изучайте состав: по возможности выбирайте масло с натуральными ингредиентами, без добавления растительных жиров.

Обращайте внимание на производителя: выбирайте продукцию проверенных и известных марок, которые зарекомендовали себя на рынке как надежные производители.

Смотрите на цену: подозрительно низкая цена на масло с высокой жирностью может указывать на наличие добавок.

Проверяйте документы: наличие информации о сертификации на упаковке поможет избежать покупки подделки.

Необходимость усиления контроля

Роскачество настоятельно рекомендует усилить контроль за производством и продажей сливочного масла. В первую очередь, важно ужесточить правила маркировки и применить строгие санкции за недобросовестные практики. Это поможет очистить рынок от фальсифицированной продукции и повысить доверие к отечественным производителям.

Почему проблема так актуальна?

Проблема фальсификации в молочной индустрии далеко не нова. Однако широкое распространение подделок среди популярных брендов, позиционирующих себя как производители натуральных продуктов, ставит под угрозу доверие к качеству всей отечественной молочной продукции. Важно, чтобы как государственные, так и общественные контролирующие органы продолжили активную борьбу с фальсификацией и увеличили прозрачность рынка.

Быть внимательными — значит защищать свое здоровье

Результаты исследования Роскачества подчеркивают важность осознанного потребления и настороженности при выборе продуктов питания. Покупатели, проверяющие состав и избегающие подозрительно дешевой продукции, смогут защитить себя от некачественных продуктов. Контроль за качеством и прозрачность пищевой индустрии — залог того, что россияне смогут потреблять безопасные и натуральные молочные продукты, не опасаясь за свое здоровье.

