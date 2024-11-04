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В составе «пальма», а ценник - золотой: Роскачество раскрыло правду о популярных у россиян марках сливочного масла

Недавнее исследование, проведённое Федеральным ...

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Недавнее исследование, проведённое Федеральным бюджетным учреждением «Российская система качества» (Роскачество), выявило тревожные факты о сливочном масле, присутствующем на российском рынке.

Продукт, который традиционно считается натуральным и безопасным, оказался под угрозой доверия потребителей. Роскачество обнаружило, что в некоторых образцах масла высокой жирности (82,5%) заявленные «натуральные» компоненты заменены растительными жирами. Это нарушение стандартов качества вызывает серьёзные опасения, так как фальсификация затрагивает как малоизвестные бренды, так и продукцию популярных марок.

Какие бренды оказались под подозрением?

Среди брендов, в продуктах которых были выявлены нарушения, Роскачество отметило известные торговые марки, такие как «Солнечная долина» и «Деревенская бурёнка». Это масла, которые имеют широкое распространение и пользуются доверием потребителей. Нарушения выявлены не только в масле с высокой жирностью, но и в продуктах с показателем жирности 72,5%. Фальсификация продукции такого уровня и масштаба показывает, что некоторые производители стремятся понизить издержки, заменяя дорогостоящие натуральные продукты на более дешёвые растительные добавки.

Почему эта проблема настолько актуальна?

Масло с более высокой жирностью традиционно считается премиальным продуктом и стоит дороже. Подмена натуральных компонентов на растительные масла в этих продуктах не только нарушает закон, но и обманывает потребителей, которые платят за качество. Такая недобросовестность подрывает доверие к российской молочной индустрии, а также создаёт риск для здоровья покупателей, которые не могут точно знать, что именно они покупают.

Рекомендации для потребителей

Эксперты Роскачества рекомендуют покупателям внимательно изучать состав продукции, особенно при выборе сливочного масла. Натуральное масло должно содержать только сливки или молоко, и любые посторонние ингредиенты, такие как растительные жиры, говорят о возможной фальсификации. Специалисты также отмечают важность обращения внимания на бренды, которые проверены независимыми экспертами и прошли контроль качества.

Какие меры следует принять государству?

Обнаруженные Роскачеством нарушения — это тревожный сигнал, требующий усиления государственного контроля. Эксперты призывают органы государственной власти ввести более строгие требования к маркировке продуктов и ужесточить наказания для производителей, нарушающих стандарты качества. Только комплексный подход, включающий жёсткие санкции за фальсификацию и повышение прозрачности рынка, позволит восстановить доверие к российской молочной продукции.

Как защитить себя от фальсификата

Сегодня покупатели должны проявлять повышенную бдительность, особенно при покупке продуктов, требующих высокого уровня качества. Роскачество продолжает работу по выявлению недобросовестных производителей, и публикуемые результаты исследований позволяют потребителям осознанно подходить к выбору продуктов питания. В условиях, когда фальсификация на рынке молочных продуктов принимает широкие масштабы, ответственность за выбор продукции частично ложится на покупателей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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