Новости России
· Служба новостей

В сосисках нашли когти крысы: ни в коем случае не берите эти сосиски даже по акции

В сосисках нашли когти крысы: ни в коем случае не берите эти сосиски даже по акции

Фото: социальные сети

Подписаться в Telegram

Главное надзорное ведомство страны - Генпрокуратура - провело большую проверку производителей колбас и сосисок. Причиной стали жалобы потребителей, а результаты неприятно удивили - в некоторых колбасных изделия нашли частицы тела и когтей крыс.

В прокуратуру пожаловались сотрудники Роспотребнадзора во Владимирской области. Партия сосисок с неприятным содержимым марки "Сливушки" от "Стародворских колбас" вызвала возмущение потребителей.

По словам замглавы общественного совета при главном областном санитарном ведомстве Олега Павлова, грызуны попали в фарш на предприятии ввиду не слишком строго производственного контроля.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

2 часа назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Казани

11 часов назад

Поступают в ведущие вузы: школы Казани вошли в топ лучших по России

дератизация крыс в москве

Новости Татарстана

день назад

Под Нижнекамском нашли останки неолита

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

футбольный фристайл тренировки в Москве

Новости Татарстана

2 часа назад

Выходят даже к деревне: в Татарстане отменили гонки по бездорожью из-за огромного количества медведей

Новости Татарстана

день назад

Билялетдинов поделился мнением об игре «Ак Барса» против «Амура»

Лонгриды

5 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Казани

15 часов назад

Проводятся предпроектные исследования: в Казани работают над благоустройством озера Кабан
Лонгриды
5 часов назад

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Уходят на СВО, чтобы почувствовать себя мужчинами: психолог назвала причины разводов в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Имеют право на благополучную окружающую среду: жители Татарстана обратились к Минниханову из-за вони

Новости Татарстана

2 часа назад

Необходимо ограничить высказывания на тему СВО: депутат Госсовета РТ высказался о заявлении «народного избранника»

Новости Татарстана

3 часа назад

На руки 19 000 рублей: тех, кто получает единое пособие, ждет неожиданный сюрприз

Новости Казани

3 часа назад

Проведут тематическое мероприятие: казанский зооботсад переходит на осенний режим работы
Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО
Новости Татарстана
2 часа назад

Может появиться на два года раньше: в Татарстане рассказали про повышенный пенсионный стаж бойцов СВО

Новости Казани

4 часа назад

Фишкой мероприятия станет сбор пазлов: в Казани пройдет велоквест по истории города

Новости Татарстана

5 часов назад

Начнет работать в 2024 году: в РТ появится завод хранилищ для зерна за ₽1,5 млрд

Новости Казани

5 часов назад

Проект состоит из трех этапов: в Казани пройдет конкурс молодежных инициатив
Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби
Интересное в Казани
4 дня назад

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби