В сосисках нашли когти крысы: ни в коем случае не берите эти сосиски даже по акции

Главное надзорное ведомство страны - Генпрокуратура - провело большую проверку производителей колбас и сосисок. Причиной стали жалобы потребителей, а результаты неприятно удивили - в некоторых колбасных изделия нашли частицы тела и когтей крыс.

В прокуратуру пожаловались сотрудники Роспотребнадзора во Владимирской области. Партия сосисок с неприятным содержимым марки "Сливушки" от "Стародворских колбас" вызвала возмущение потребителей.

По словам замглавы общественного совета при главном областном санитарном ведомстве Олега Павлова, грызуны попали в фарш на предприятии ввиду не слишком строго производственного контроля.