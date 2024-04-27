В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» российских потребителей начали кормить кактусами

В магазинах сети "Пятерочка" появился новый экзотический продукт - драконий фрукт, или питахайя.

Покупатели задают продавцам много вопросов о этом плоде, которого раньше не было в продаже. Питахайя - это плоды гилоцереуса, вьющегося кактуса. В одном из магазинов в Сызрани его можно приобрести по цене 450 рублей за килограмм. Внешне питахайя красно-розовая с зелеными листьями, а внутри содержит белую мякоть со съедобными семенами.

Этот кактус изначально произрастал в Мексике и Америке, и в XIX веке был привезен в Азию, где он получил прозвище драконий фрукт из-за своей необычной кожуры. По легенде, в древности крылатые ящеры нападали на людей, и погибший дракон оставлял свое сладкое сердце, превратившееся в плод с чешуйчатой оболочкой.

Питахайя - сладкий и сочный плод, который по вкусу напоминает киви, арбуз или грушу с нотками ореха.