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В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» потребителей начали кормить кактусами

В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» потребителей начали кормить кактусами

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В магазинах "Пятерочка" теперь предлагают купить питахайю, также известную как драконовый фрукт.

Эти экзотические плоды происходят от вьющегося кактуса гилоцереуса и впервые появились в продаже. Покупатели, увидевшие их на прилавках, задают вопросы о том, как их есть и с чем их сочетать.

В одном из магазинов сети "Пятерочка" в Сызрани этот необычный фрукт предлагают по цене 450 рублей за килограмм. Питахайя имеет красно-розовую внешность с зелеными листьями наружу и белую мякоть с съедобными семенами внутри.

Изначально данный кактус произрастал в Мексике и Америке, но в XIX веке был привезен в Азию, где он получил прозвище драконового фрукта из-за своей необычной шкурки. По легенде, в древности крылатые ящеры нападали на людей. Погибая, драконы отдавали свои сладкие сердца, которые оказались фруктами в чешуйчатой оболочке.

Мякоть питахайи сладкая и сочная, с вкусом, напоминающим киви, арбуз или грушу со следами ореха.

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