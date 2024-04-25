Новости России
· 16+ · Артем Акчурин

В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

Подписаться в Telegram

Предлагается покупать экзотический плод - драконовый фрукт, или питахайю, в магазинах "Пятерочка".

Этот плод происходит от вьющегося кактуса гилоцереуса и впервые поступил в продажу. Покупатели задают много вопросов о том, что это за фрукт и как его употреблять.

В одном из магазинов сети "Пятерочка" в Сызрани этот экзотический продукт предлагается за 450 рублей за килограмм. Внешне питахайя имеет красно-розовую цветовую гамму с зелеными листьями на поверхности. Внутри плода находится белая мякоть съедобными семенами.

Изначально китайский драконовый фрукт произрастал в Мексике и Америке, позднее был завезен в Азию, где он получил свое название. По легенде, в древности ящерицы-драконы нападали на людей, и при смерти отдавали свое сладкое сердце, которое превратилось в питахайю. Вкус плода сладкий, сочный, с нотками арбуза, киви и груши, с ореховым послевкусием.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Роботы вместо людей: 12 млрд рублей вложили в строительство нового проекта в Зеленодольске

Интересное в Казани

5 часов назад

От продажи браслета за доллар до заказов из Кремля: как работник Универсиады стал успешным бизнесменом

борьба с тараканами в квартире служба м аэропорт

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске произошел взрыв

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

заправка холодильника фреоном цена в Красноярске

Новости Татарстана

12 часов назад

Чудовищный пожар в высотке на улице Камая сняли казанцы на видео

Новости Татарстана

день назад

В Казани хотят снести неправильный жилой дом

Новости Татарстана

день назад

Родители 13 убитых в Казани девушек требуют казни маньяка

Новости Казани

день назад

В Казани 52-летняя пассажирка «Лады» умерла в машине, пока водитель был в аптеке

Новости Татарстана

12 часов назад

В Казани приставы взыскали со стоматологии больше 1 300 000 рублей
Новости Казани
день назад

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Казань вошла в топ-3 городов РФ с самой вкусной шаурмой

Новости Татарстана

6 часов назад

В казанском вузе КИА на улице Зайцева эвакуировали студентов

Новости Казани

8 часов назад

3 молодых людей избили мужчину на улице Фучика в Казани

Новости Татарстана

8 часов назад

Из окна казанской многоэтажки на Аделя Кутуя выпала 83-летняя пенсионерка

Новости Татарстана

9 часов назад

Неосторожность при курении 24 апреля привела к смерти мужчины в СНТ «Дружба»
В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД
Новости Татарстана
6 часов назад

В автобусах №36 и 62 в Казани появились камеры, выявляющие нарушителей ПДД

Новости Казани

10 часов назад

На выпускные для школьников власти Казани потратят 13 000 000 рублей

Новости Татарстана

13 часов назад

Переменная облачность и туман ждут татарстанцев 25 апреля

Новости Казани

15 часов назад

Казанец Йевтич думал над завершением карьеры из-за травмы
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.