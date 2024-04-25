В сети продуктовых магазинов «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

Предлагается покупать экзотический плод - драконовый фрукт, или питахайю, в магазинах "Пятерочка".

Этот плод происходит от вьющегося кактуса гилоцереуса и впервые поступил в продажу. Покупатели задают много вопросов о том, что это за фрукт и как его употреблять.

В одном из магазинов сети "Пятерочка" в Сызрани этот экзотический продукт предлагается за 450 рублей за килограмм. Внешне питахайя имеет красно-розовую цветовую гамму с зелеными листьями на поверхности. Внутри плода находится белая мякоть съедобными семенами.

Изначально китайский драконовый фрукт произрастал в Мексике и Америке, позднее был завезен в Азию, где он получил свое название. По легенде, в древности ящерицы-драконы нападали на людей, и при смерти отдавали свое сладкое сердце, которое превратилось в питахайю. Вкус плода сладкий, сочный, с нотками арбуза, киви и груши, с ореховым послевкусием.