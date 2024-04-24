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В сети магазинов «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

В сети магазинов «Пятерочка» покупателей начали кормить кактусами

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Магазины сети "Пятерочка" предлагают покупателям попробовать драконовый фрукт, известный как питахайя.

Экзотический плод, который происходит от вьющегося кактуса гилоцереуса, появился на полках магазинов впервые. Продавцы супермаркетов получили множество вопросов об этом фрукте, так как люди интересовались, что это за продукт и как его употреблять.

В одном из магазинов "Пятерочка" в Сызрани питахайю можно купить по цене 450 рублей за килограмм. Этот плод имеет красно-розовую внешность с зелеными листьями, а внутри белая сочная мякоть с съедобными семенами.

Исходно каток, на котором произрастает гилоцереус, был обитателем Мексики и Америки. В XIX веке его привезли в Азию, где из-за необычной скорлупы плод стали называть драконовым. Согласно легенде, в древности крылатые ящеры нападали на людей. Погибая в схватке, драконы отдавали свои сладкие сердца, которые превратились в плод в чешуйчатой оболочке.

Питахайя обладает сладким и сочным вкусом, напоминающим киви, арбуз или грушу с нюансами ореха.

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