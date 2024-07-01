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В середине лета вернется зима: погода со 2 июля преподнесет настоящий сюрприз

Эксперты метеорологического центра предупреждают о значительных колебаниях погоды в России на предстоящей неделе, прогнозируя как жаркие дни, так и внезапные снегопады.

mvestnik.ru

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Эксперты метеорологического центра предупреждают о значительных колебаниях погоды в России на предстоящей неделе, прогнозируя как жаркие дни, так и внезапные снегопады. Жителям страны рекомендуется внимательно следить за погодными условиями и готовиться к возможной корректировке своих планов.

Погода на неделю: от дождей до знойной жары

По прогнозам, начало недели в большинстве российских регионов будет дождливым с температурами около плюс 27C. Однако к ближайшим выходным ожидается существенное повышение температур.

В Москве к концу недели ожидается очень теплая и сухая погода с максимальными температурами в районе плюс 31C. В Поволжье, температуры в начале недели могут достигать плюс 37C, но к концу недели предсказывается понижение до плюс 22C.

От жары на юге до перепадов в Сибири

На юге страны столбики термометров будут показывать до плюс 33C, поддерживая летнюю жару. В Сибири же погодные условия окажутся более переменчивыми. В Якутии и на Чукотке дни будут теплее обычного на 5-8 градусов, тогда как в северных районах Красноярского края возможен мокрый снег. В других районах Сибири температура может опуститься на 3-6 градусов ниже обычного.

Как подготовиться к перепадам погоды

Эта неделя напомнит о том, как нестабильна может быть погода в России. Граждане и гости страны должны оставаться информированными о последних погодных изменениях и быть готовы к необходимости адаптации своих планов.

Метеорологи подчеркивают важность подготовки к неожиданным погодным условиям, чтобы избежать возможных неудобств или даже опасностей, связанных с ними. Следить за обновлениями погоды, использовать надежные источники и принимать предосторожности помогут справиться с вызовами, которые ставит перед нами природа.

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