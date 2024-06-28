В середине лета вернется зима: погода с 1 июля преподнесет настоящий сюрприз

Конец июня - начало июля обещают россиянам настоящие погодные «американские горки». Прогнозы синоптиков пестрят предостережениями: от аномальной жары до внезапных ливней, а кое-где даже снега. Давайте разберемся, чего ждать от погоды в разных уголках страны на предстоящей неделе.

Дождливый старт

Неделя откроется повсеместными дождями. Температура воздуха при этом останется на комфортном уровне, в районе +27C.

Столица: знойный финал

В Москве смена декораций ожидается к концу недели. Циклон, уступая место антициклону, принесет с собой сухую и жаркую погоду. Столбики термометров могут взлететь до +31C.

Черноземье: игра в прятки с солнцем

Жителей Черноземья ожидает переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами на фоне комфортной температуры в +25...+28C.

Поволжье: качели температур

В Поволжье неделя начнется с кратковременных дождей, особенно на западе. Далее ожидается повышение температуры до +30...+37C, особенно на востоке. Однако к концу недели жара спадет, и столбики термометров опустятся до +22C.

Юг: царство солнца

На юге страны установится аномально теплая погода. На протяжении большей части недели температура будет колебаться в пределах +28...+33C.

Сибирь: сюрпризы природы

В Сибири погода удивит контрастами. В Якутии и на Чукотке ожидается аномальное тепло: температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов и достигнет +20...+25C. Однако уже к середине недели в северных районах, включая Таймыр, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщает progorod58.

Ближайшая неделя станет настоящим испытанием для россиян. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно следить за прогнозами погоды и адаптировать свои планы под капризы природы.