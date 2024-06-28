В середине лета вернется зима: погода с 1 июля преподнесет настоящий сюрприз
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Конец июня - начало июля обещают россиянам настоящие погодные «американские горки». Прогнозы синоптиков пестрят предостережениями: от аномальной жары до внезапных ливней, а кое-где даже снега. Давайте разберемся, чего ждать от погоды в разных уголках страны на предстоящей неделе.
Дождливый старт
Неделя откроется повсеместными дождями. Температура воздуха при этом останется на комфортном уровне, в районе +27C.
Столица: знойный финал
В Москве смена декораций ожидается к концу недели. Циклон, уступая место антициклону, принесет с собой сухую и жаркую погоду. Столбики термометров могут взлететь до +31C.
Черноземье: игра в прятки с солнцем
Жителей Черноземья ожидает переменчивая погода с кратковременными дождями и грозами на фоне комфортной температуры в +25...+28C.
Поволжье: качели температур
В Поволжье неделя начнется с кратковременных дождей, особенно на западе. Далее ожидается повышение температуры до +30...+37C, особенно на востоке. Однако к концу недели жара спадет, и столбики термометров опустятся до +22C.
Юг: царство солнца
На юге страны установится аномально теплая погода. На протяжении большей части недели температура будет колебаться в пределах +28...+33C.
Сибирь: сюрпризы природы
В Сибири погода удивит контрастами. В Якутии и на Чукотке ожидается аномальное тепло: температура воздуха превысит норму на 5-8 градусов и достигнет +20...+25C. Однако уже к середине недели в северных районах, включая Таймыр, возможны осадки в виде мокрого снега, сообщает progorod58.
Ближайшая неделя станет настоящим испытанием для россиян. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, важно следить за прогнозами погоды и адаптировать свои планы под капризы природы.
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