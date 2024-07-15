В середине лета вернется настоящая зима и выпадет снег: погода с 15 июля преподнесет суровый «подарок»

Лето 2024 года в России решило не шутить: температурные качели бьют все рекорды, а прогнозы синоптиков похожи на сценарий фильма-катастрофы.

От жары не укрыться... Или все-таки можно?

Июль начался с аномальной жары, затем пришли дожди, но на этом сюрпризы погоды не закончились. Что же ждет нас дальше?

Центральная Россия: от комфортных +27C к концу недели столбики термометров поднимутся до +31C.

Черноземье: дожди и грозы продлятся всю неделю, сбивая жару до +28C.

Поволжье: кратковременные дожди сменятся сильной жарой до +37C, особенно на востоке региона, но к концу недели похолодает до +22C.

Юг России: солнечно и жарко, до +33C.

Аномалии добрались и до севера:

Якутия и Чукотка: аномально тепло, до +25C.

Таймыр, Красноярский край: мокрый снег и резкое понижение температуры.

Погода как фактор риска

Такие резкие перепады температуры — это не только дискомфорт, но и серьезная угроза:

Риски для здоровья: обострение хронических заболеваний, тепловые удары.

Ущерб инфраструктуре: повреждение дорожного покрытия, линий электропередач и т. д.

Готовность номер один

В условиях такой нестабильной погоды крайне важно:

усилить метеорологический мониторинг; наладить систему оповещения населения об угрозах; подготовить службы экстренного реагирования; адаптировать инфраструктуру к экстремальным погодным условиям.

Только ответственный подход и слаженная работа всех служб помогут минимизировать риски и обезопасить жителей России.