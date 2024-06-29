В середине лета будут зимние холода: погода с 1 июля преподнесет настоящий сюрприз

Россиянам стоит приготовиться к капризам погоды: конец июня и начало июля преподнесут целую гамму погодных ощущений – от удушающей жары до проливных дождей, а где-то даже и снега! Давайте разбираться, чего ждать от небесной канцелярии в разных уголках страны.



Дождливый старт: Первые дни недели практически на всей территории России будут дождливыми. Впрочем, температура воздуха останется на приятной отметке - около +27C.



Москва: прохлада сменится зноем:В столице смена декораций ожидается к концу недели. Уступая место антициклону, циклон принесет с собой не только сухую, но и по-настоящему жаркую погоду. Температура может подняться до +31C.



Черноземье: солнце играет в прятки: Жителей Черноземья ждёт переменчивая погода. Кратковременные дожди с грозами будут чередоваться с прояснениями, а температура будет держаться в комфортных пределах: +25...+28C.



Поволжье: температурные качели:В Поволжье неделя начнётся с кратковременных дождей, которые будут особенно интенсивными в западной части региона. Затем ожидается повышение температуры до +30...+37C, особенно знойно будет на востоке. Однако к концу недели жара пойдёт на спад, и столбики термометров опустятся до +22C.Южная сказка: царство солнца и тепла: Юг России, как обычно, станет настоящим оазисом для любителей тепла. В течение практически всей недели здесь будет царить аномально жаркая погода с температурой воздуха +28...+33C.Сибирь: контрастный коктейль:Сибирь удивит россиян резкими перепадами погоды. В Якутии и на Чукотке ожидается аномальное потепление – температура превысит норму на 5-8 градусов и достигнет +20...+25C. А вот к середине недели в северных районах, включая Таймыр, возможен мокрый снег.Ближайшие семь дней станут настоящим испытанием на прочность для всех жителей России. Чтобы не оказаться врасплох, внимательно следите за прогнозами погоды и корректируйте свои планы с учётом капризов природы.