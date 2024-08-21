В сентябре жизнь всех неработающих россиян изменится раз и навсегда: Татьяна Голикова рассказала, что произойдет

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В 2024 году наступает новая эра реформирования ...

kremlin.ru

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В 2024 году наступает новая эра реформирования пенсионной системы в России, что представляет собой значимый переломный момент для всего общества.

С лета текущего года замечена значительная прибавка в размере пенсионных выплат неработающим пенсионерам, достигшая 18,5 тысяч рублей. Это увеличение финансируется за счёт расширения государственного бюджета, что входит в часть широкомасштабной стратегии по укреплению благосостояния старшего поколения.

Несмотря на рост пенсий, прямой доступ к ним будет существенно ограничен в ближайшие годы. В частности, это касается возрастных пенсий, которые станут доступны только после 2028 года, когда начнётся поэтапное повышение пенсионного возраста до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В текущем году право на пенсию ограничено для определённых категорий граждан, в том числе для инвалидов и лиц, трудившихся в условиях высокой опасности или в условиях Крайнего Севера.

Для того чтобы получить пенсию в 2024 году, требуется наличие не менее 14 лет трудового стажа, а уже в следующем году необходимо будет набрать больше — требования ужесточатся. Помимо стажа, нужно будет набрать 25,8 пенсионных баллов в этом году и 28,2 балла в следующем.

Расширение пенсионных выплат ведёт к увеличению государственных трат и может стать причиной роста бюджетного дефицита. Однако повышение пенсионного возраста способствует расширению рабочей силы, положительно влияя на рынок труда. Также ожидается, что увеличение пенсий подстегнет потребительский спрос, особенно в секторах, направленных на удовлетворение потребностей пожилых людей, включая здравоохранение и туризм.

Тщательное планирование и внимательное управление процессом реформ в пенсионной системе являются критически важными для снижения рисков и обеспечения эффективного баланса между экономическими и социальными приоритетами. Эти меры помогут гарантировать долгосрочное благополучие пенсионной системы и её участников.

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